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Экономика

Эксперт рассказала о планах России на «торговлю воздухом»

14.06.2021 12:35|ПсковКомментариев: 0

Система торговли углеродными единицами пока только формируется в России, но, когда она заработает, компании, которые вкладывают средства в климатические проекты в РФ, смогут извлекать из этого прибыль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» ЦСР Ирину Поминову.

«Углеродные единицы представляют собой подтверждение сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их поглощения в результате реализации климатического проекта, а также, в ряде систем - разрешения на выбросы», - объяснила эксперт. По сути речь идет о торговле чистым воздухом - одна углеродная единица эквивалента тонне выбросов CO2 в атмосферу.

Реализовав климатический проект, компания сможет продавать полученные углеродные единицы, а покупатели смогут использовать их для сокращения своего углеродного следа или для соблюдения установленных квот на выбросы парниковых газов. Но, чтобы система заработала, России необходимо утвердить порядок верификации результатов климатических проектов и порядок ведения реестра углеродных единиц.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2021, рассказал о планах организовать в России рынок торговли углеродными единицами, пилотный проект власти планируют запустить на территории Сахалинской области. В связи с этим глава государства призвал компании, покупающие или планирующие покупать за рубежом углеродные единицы, вкладываться в климатические проекты в РФ - это будет для них выгоднее. Выручка от проектов климатической отрасли в России, по его оценке, в перспективе превысит 50 миллиардов долларов в год.

«В России торговля углеродными единицами пока только формируется - в форме добровольного рынка», - сказала Поминова. Чтобы бизнес мог на этом заработать, а экспортеры могли компенсировать таким образом свой углеродный след и, например, снизить риски уплаты запланированного в ЕС сбора на углеродоемкий экспорт, российские стандарты должны получить международное признание.

Сейчас учет углеродных единиц ведут уполномоченные организации в специальных электронных реестрах. Для того, чтобы углеродные единицы климатического проекта нашли отражение в реестре, его результаты должны быть верифицированы. Далее углеродные единицы могут поступить в обращение как в биржевом, так и во внебиржевом сегментах.

В мире существуют различные системы торговли углеродными единицами, включая добровольные международные стандарты: Американский углеродный реестр (ACR), Резерв климатических действий (CAR), Золотой стандарт (Gold Standard). Технические условия торговли обеспечивают биржи: в частности, биржа углеродной торговли (Carbon Trade Exchange) в Лондоне и Сиднее, биржа AirCarbon в Сингапуре. «Можно отметить, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа уже сообщила о технологической готовности к торговле углеродными единицами», - напомнила Поминова.

Теги: #экология #промышленность #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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