Экономика

На повышение окладов космонавтов в России выделили более 127 млн рублей

Правительство России выделило 127,4 миллиона рублей на повышение окладов космонавтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«На финансовое обеспечение решения о повышении окладов космонавтов будет направлено 127,4 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Деньги на эти цели выделят из резервного фонда. Получатель средств – Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, это учреждение выплачивает зарплаты российским космонавтам.

В апреле по поручению президента РФ Владимира Путина правительство утвердило постановление об улучшении материального обеспечения космонавтов. Тогда же оклад кандидатов в космонавты вырос с 60,9 тысячи до 129,5 тысячи рублей. У самих космонавтов он увеличился с 63,8 тысячи до 135,8 тысячи рублей, у тех из них, кто уже совершил полет в космос, – с 69,6 тысячи до 139,2 тысячи рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов – с 88,4 тысячи до 165,9 тысячи рублей.