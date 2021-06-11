Экономика

Минприроды хочет удвоить плату за утилизацию для бизнеса

Производителей хотят обязать с 2022 года перерабатывать 100% упаковки при действующем сейчас нормативе в среднем в 30%. Соответствующий законопроект подготовило Минприроды.

Изготовители товаров, которые не дотянут до новой планки, уплатят экосбор в двойном размере, предполагают поправки ведомства. Например, если предприятие переработало половину упаковки от норматива, за оставшуюся часть придется перечислять в казну по двойному эко-тарифу, пишет газета «Известия».

Сейчас производители тоже отчисляют в казну экологический сбор, если не утилизируют упаковку по нормативу, но без повышающего двойного коэффициента. Цель правительства - к 2030 году вдвое сократить объем мусора, который вывозят на полигоны, за счет вторичного использования части материалов, например, упаковки.

По данным Российского экологического оператора, в ЕС к 2030 году норматив по переработке упаковки составит в среднем 70%, по пластику - 55%, по стеклу - 75%, по бумаге - 85%.

Законопроект Минприроды создает дополнительные риски для добросовестных производителей, которые уже занимаются или планируют заняться переработкой, полагает представитель ассоциации «СКО Электроника - утилизация» Антон Гуськов. Компании уверены: этот подход будет способствовать росту себестоимости продукции.

В пресс-службе Минприроды пояснили, что у ведомства нет задачи собирать с производителей большие суммы. Норматив будет увеличиваться вдвое для отдельных групп товаров (например, шин) и только для тех компаний, которые не участвуют в самостоятельной утилизации отходов. Формулировки законопроекта, который сейчас находится в обсуждении, будут доработаны, добавили в ведомстве.