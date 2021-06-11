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Экономика

Финансовые организации оштрафовали на 4,6 млн рублей за антимонопольные нарушения

15.06.2021 08:23|ПсковКомментариев: 0

За нарушение антимонопольного законодательства в 2020 году на финансовые организации были наложены штрафы на общую сумму 4,7 млн рублей. Центральный аппарат ФАС выдал 39 постановлений о применении мер административной ответственности, из них три еще не исполнены.

В целом объем уплаченных взысканий составил 4,6 млн рублей или 98,5%, пишет газета «Известия». Для сравнения: в 2019-м компании получили почти втрое меньше постановлений, заплатив 2,7 млн.

Львиная доля этих нарушений пришлась на страховые организации. Их оштрафовали за невыполнение в срок предписания, не представление и подачу недостоверных сведений, рассказали в ФАС, не уточнив названия организаций-нарушителей. Признаки недобросовестной конкуренции выявили в деятельности восьми банков.

Чаще всего банки вводят граждан в заблуждение относительно условий программ лояльности, инвестпродуктов, например ИСЖ, и других накопительных инструментов, отметили в службе ведомства.

Налагаемые штрафы даже в масштабах одной организации не соразмерны потерям потребителей и в целом незначительны для каждого участника рынка, подчеркнула руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Учитывая, что многие потребители не знают о возможности отстаивать свои права, а иногда даже не понимают, что они нарушены и не жалуются, то можно смело утверждать, что ущерб, причиненный финрынком потребителю, в десятки и даже в сотни раз выше, чем сумма взысканий, считает она.

Теги: #ФАС России
Источник: Псковская Лента Новостей
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