Экономика

Аналитики отметили смещение трат россиян в сторону продовольственного сегмента

Сдержанную потребительскую активность и смещение трат в сторону продовольственного сегмента отметили аналитики СберИндекса на неделе с 7 по 13 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Нормализованный прирост расходов домохозяйств составил 5%, что на 2,2 п.п. ниже недавних максимумов. В продовольственном сегменте прирост подскочил по итогам семи дней до 16,3% относительно допандемического периода. Аналитики СберИндекса связывают это с «длинными» выходными и улучшением погоды.

Номинальное изменение (% г/г) без корректировок. С 7 по 13 июня 2021 года потребительские траты росли с темпом +10,1% г/г. Ускорение по сравнению с началом месяца связано исключительно с благоприятным эффектом базы.

Изменение относительно средненедельных объемов в период 1 февраля – 15 марта 2020 года. Неделю с 7 по 13 июня этого года аналитики характеризуют сдержанной потребительской активностью. Нормализованный прирост расходов домохозяйств составил 5%, что на 2,2 пп ниже недавних максимумов. Очень сильный результат зафиксирован в общепите, где прирост подскочил по итогам семи дней до 16,3% относительно допандемического периода.

Аналитики СберИндекса предполагают, что потребительское поведение было продиктовано в основном фактором «длинных» выходных, а также улучшением погоды.

В динамике спроса на прошедшей неделе нет очевидных признаков влияния ухудшения ситуации с коронавирусом. При этом индекс потребительской активности снизился, по предварительным оценкам, до 64,5 пунктов, что ниже значений той же недели 2020 года (67,5 п.) и нерабочих дней в начале мая (70,6 п.). Показатель ИПА зависит от разнообразия трат, а на исследуемой неделе спрос был нехарактерно смещен в сторону продовольствия.

Аналитики СберИндекса напоминают о сохранении высокой волатильности оценок, связанной с эффектом базы (апрель – май 2020 года, когда действовал режим самоизоляции, и выход из него в июне).