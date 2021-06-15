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Экономика

«Эхономика»: Андрей Филатов о псковском ресторанном бизнесе в 2021 году. ВИДЕО

15.06.2021 15:53|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове» сегодня, 15 июня. Гость студии - псковский ресторатор, эксперт Федерации рестораторов и отельеров Андрей Филатов.

Согласно данным Псковстата, за прошлый год на фоне пандемии сфера общепита в Псковской области показала не только снижение оборота и выручки, но и сокращение количества кафе и ресторанов. Самые суровые ковидные ограничения позади, но как скоро отрасль полностью восстановиться после коронакризиса?

Ведущий Алексей Овчинников обсудил с гостем, как складывается ситуация с ресторанным бизнесом в регионе. С какими вызовами и тревогами приходится сталкиваться рестораторам в сегодняшних условиях? Когда псковская кухня обретет наконец конкретные очертания или туристы будут судить о местном меню исключительно по суши, пицце и шашлыкам?

Теги: #бизнес #общепит #ресторан #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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