Экономика

«Эхономика»: Андрей Филатов о псковском ресторанном бизнесе в 2021 году. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове» сегодня, 15 июня. Гость студии - псковский ресторатор, эксперт Федерации рестораторов и отельеров Андрей Филатов.

Согласно данным Псковстата, за прошлый год на фоне пандемии сфера общепита в Псковской области показала не только снижение оборота и выручки, но и сокращение количества кафе и ресторанов. Самые суровые ковидные ограничения позади, но как скоро отрасль полностью восстановиться после коронакризиса?

Ведущий Алексей Овчинников обсудил с гостем, как складывается ситуация с ресторанным бизнесом в регионе. С какими вызовами и тревогами приходится сталкиваться рестораторам в сегодняшних условиях? Когда псковская кухня обретет наконец конкретные очертания или туристы будут судить о местном меню исключительно по суши, пицце и шашлыкам?