Экономика

Поправки на 1,2 млрд рублей предложены в бюджет Псковской области

В региональный парламент поступил проект закона о внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Доходы, как и расходы, увеличиваются на 1 млрд 249 млн 889 тысяч рублей. Основные средства регион получил в качестве безвозмездных поступлений из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

На покупку лекарств для лечения пациентов с ковидом предусмотрено почти 13 млн рублей, на дополнительное обеспечение медицинских организаций – 291,5 млн рублей.

Финансирование дорожной деятельности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» увеличивается на 241 млн рублей. В целом за счёт ожидаемого увеличения поступления доходных источников дорожного фонда и 40-милионного гранта по программе приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» объём региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы» возрастёт на 492,3 млн рублей.

На реконструкцию здания библиотеки им. И. И. Василева выделен трансферт в размере 242,3 млн рублей. Субсидия в сумме 242,6 млн рублей предназначается для завершения строительства общеобразовательной школы на 800 мест в Великих Луках.

Почти 30 млн рублей направляется на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

В связи с увеличением норматива для питания детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях увеличиваются бюджетные ассигнования в сумме 2,9 млн рублей.

На 10 млн рублей увеличены лимиты бюджетных обязательств на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство экотехнопарка в Псковской области».

Почти полмиллиона дополнительно выделено на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

Финансирование госпрограммы «Содействие занятости населения» сокращается на 60 млн рублей, госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области» - на 17,7 млн рублей.

За счет средств областного бюджета перераспределены и увеличены на 8,8 млн рублей лимиты бюджетных обязательств на реконструкцию здания дома культуры в поселке Смуравьево-2 Гдовского района, 283 тысячи рублей предназначены на первоочередные ремонтные работы Лютеранской кирхи в Пыталово.

Законопроект также предусматривает предоставление дотаций местным бюджетам в размере 20,7 млн рублей.

16 июня поправки в бюджет рассмотрит профильный парламентский комитет, 17 июня – весь депутатский корпус на сессии Собрания.