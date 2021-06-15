Экономика

На заводе «Зенча» рассказали о преимуществах электроплит «Пскова»

Универсальным устройством для приготовления пищи называют на электротехническом заводе «Зенча» электроплиты «Пскова» и «Пскова Народная».

«Настольная электрическая плита – незаменимое, невероятно удобное и практичное устройство на любой кухне, - отмечают на предприятии. - Такую электрическую плитку можно использовать как в домашних условиях, так и на рабочем месте. Она станет отличным решением для домов без газификации, на даче или кемпинге, в мастерской и подсобных помещениях. Её покупают как единственную кухонную плиту или как дополнение к существующей. Электрические плиты малогабаритны и очень мобильны, их можно легко переставлять с места на место».

Электротехнический завод АО «ЗЕНЧА-Псков» представляет две линейки флагманских электроплит, высоко зарекомендовавших себя на российских кухнях: «Пскова» и «Пскова Народная». Обе линейки плит выпускаются в трех цветах: белом, черном, коричневом, и производятся в двух модификациях, на одну и две конфорки. Электроплиты представлены в среднем ценовом сегменте, что делает их более доступными для потребителя.

На предприятии подчеркивают их надежность и долговечность эксплуатации. Для сервисных центров и потребителей, производитель предоставляет возможность приобрести отдельно от плитки нагревательный элемент в индивидуальной упаковке. На заводе назвали преимущества своих электроплит, говорящие о простоте их использования: время разогрева не превышает 30 секунд, имеются механическая система управления с плавной регулировкой мощности, поворотный тэн для удобства ухода, датчик перегрева.

Электроплиты «Пскова» и «Пскова Народная» представлены в качестве универсального устройства для приготовления пищи. Производитель уверен, что они, прекрасно справляясь со своими прямыми задачами, окажутся по душе каждому: и домохозяйке, и дачнику, и туристу.