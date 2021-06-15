Экономика

Сбер получил награду за инновации в цифровизации социальной сферы

Сбер победил в открытой номинации «Инновация года в цифровизации социальной сферы» премии «Инновация года 2021». Жюри отметило технологию, представленную Сбером совместно с АО «Расчетные решения» — «Social ID». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В России различные виды льгот и мер поддержки получают более 54 млн человек. Более 35% всего бюджета Российской Федерации направлено на социальную сферу. В каждом регионе насчитывается в среднем от 80 до 150 различных видов мер поддержки населения.

В банке отметили, что при этом иногда встречаются определенные сложности в процессе предоставления мер поддержки населению: в некоторых случаях необходимо предоставлять большое количество подтверждающих документов, неоднократно посещать сразу несколько учреждений для регистрации положенной льготы, затруднен контроль целевого использования и адресности конкретных мер поддержки.

Для решения этих проблем создали «Social ID» — технологию цифровизации и предоставления мер поддержки населению. Решение позволяет использовать любую уже имеющуюся на руках карточку МИР для подтверждения права на льготу в момент ее получения. Технология может использоваться как для зачисления денежных средств, в том числе ЭДС, так и для получения товаров и услуг в натуральном виде. Достаточно просто предъявить свою карту МИР.

Технологию Social ID можно использовать для реализации множества видов льгот и мер поддержки, таких как: оплата проезда в общественном транспорте; получение продуктовых сертификатов, услуг «молочной кухни», льготных лекарств, бытовой техники, технических средств реабилитации, адресной помощи для попавших в сложную жизненную ситуацию, ЖКХ-субсидии и санаторно-курортного лечения, а также многое другое. Помимо этого, решение может использоваться для организации «Карты жителя области».

Для того, чтобы начать использовать «Social ID», достаточно зарегистрировать свою банковскую карту «МИР» в качестве льготной. Сделать это можно как онлайн (например, на региональном сайте госуслуг или сайте программы «Карта жителя»), так и офлайн – через МФЦ, соцзащиту, отделения Сбербанка. На данную карту человек сможет получать положенные ему выплаты и льготы. Выплаты могут использоваться с контролем целевого использования (например, на деньги, выданные для подготовки школьника к 1 сентября будет невозможно купить определенные группы товаров, включая алкоголь или табак).

Кроме того, технология позволяет организовать «бесшовный» процесс получения льгот по единому идентификатору: например, пенсионер осуществляет льготную поездку в автобусе, используя карту вместо проездного, затем идентифицируется в поликлинике, просто предъявив карту в регистратуре, далее получат льготные лекарства в аптеке и приобретает льготный билет в учреждения культуры. И все это – по одной карте. У государства же появляется полная и детальная информация об эффективности предоставляемых льгот населению.

Премией «Инновация года 2021» отмечаются ключевые достижения предприятий различных отраслей экономики в области модернизации, использования новейших и наиболее перспективных технологий. Цель премии — рассказать об успешном опыте использования инноваций в различных отраслях экономики и госуправления России. Отметить наиболее удачные и перспективные проекты и технологии, выявить «прорывные» инновации, обозначить ключевые вехи и направления развития инновационного процесса в стране в целом. Награждаются самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса и госструктур — заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики, готовые представить реальные результаты своей инновационной деятельности.