Экономика

Расходы на соцсферу увеличились в Псковской области в 2020 году

Отчет об исполнении бюджета региона за 2020 год рассмотрел 16 июня комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Представитель областного комитета по финансам довела основные позиции бюджета за прошлый год. Так, бюджет региона за 2020 год исполнен по доходам в сумме 43 млрд 539 млн 112 тысяч рублей, по расходам - в сумме 46 млрд 673 млн 908 тысяч рублей. Дефицит составил 3 млрд 134 млн 796 тысяч рублей.



Доходная часть областного бюджета за 2020 год исполнена на 94,3%.



Государственный долг Псковской области на 1 января 2021 года составил 19 млрд 37 млн 251 тысячу рублей.



«Хотелось бы знать по отраслям. Ольга Михайловна, у вас с прибавкой получился бюджет в 2020 к 2019 году?» - обратился председатель комитета Виктор Антонов к председателю регионального комитета по социальной защите Ольге Евстигнеевой.

«В общем, да. С прибавкой», - ответила она.



«Марина Валерьевна, а что в здравоохранении? Есть у нас рост?» - спросил Виктор Антонов председателя областного комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.



«Конечно, был рост в 2020 году. Год был коронавирусный - было очень большое финансирование», - сообщила она.



«Образование?» - обратился Виктор Антонов к первому заместителю председателя областного комитета по образованию Геннадию Барышникову.



«Конечно, прибавка в бюджете образования была значительной в 2020 году», - сказал он и напомнил, что в прошлом году в образовательных учреждениях создавались «Точки роста», а также были появились два «Кванториума» в Великих Луках - стационарный и мобильный.



«Чрезвычайно важно, что, несмотря на печальные события прошлого года, у нас прибавка в бюджете по всем отраслям в социальной сфере», - резюмировал Виктор Антонов.



По итогам обсуждения социальный комитет рекомендовал областному Собранию принять указанный законопроект в двух чтениях на предстоящей сессии.