Экономика

В России приняли закон об освобождении общепита от налогов

Закон, освобождающий общепит от уплаты налогов, приняли в России. Соответствующий пилотный проект президент России Владимир Путин анонсировал, выступая на Петербургском экономическом форуме. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

Принятый в третьем чтении документ вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. Так, согласно закону, от налогообложения на территории РФ освобождается оказание услуг общественного питания в ресторанах, кафе, барах, предприятиях быстрого обслуживания, буфетах, кафетериях, столовых, закусочных, отделах кулинарии, включая выездное обслуживание.

При этом для налогоплательщиков устанавливается обязанность по удержанию и уплате НДС у их поставщиков товаров (работ, услуг) — иностранных организаций. Также суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком, подлежат восстановлению в том числе в случае передачи управляющей компании паевого инвестиционного фонда имущества в доверительное управление.

Освобождаться от НДС будут предприятия, если за предшествующий календарный год сумма доходов не превысила в совокупности 2 млрд рублей. Удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов таких организаций или индивидуальных предпринимателей должен составлять не менее 70 %.

Вместе с тем услугами общественного питания не будет признаваться реализация продукции отделами кулинарии организаций и индивидуальных предпринимателей розничной торговли, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими заготовочную деятельность.