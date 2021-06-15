Экономика

Псковским лесопромышленникам рассказали об изменениях в законодательстве

Отраслевой семинар на тему «Изменения в лесном законодательстве» состоялся в Порхове 15 июня. Семинар провел эксперт в области лесного законодательства из Санкт-Петербурга. Инициатором проведения мероприятия выступила Ассоциация лесопромышленников Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Ассоциации.

В семинаре приняли участие арендаторы лесных участков и предприятия по переработке древесины. Количество участников семинара - около 50 человек.

Внимание участников семинара привлекли стратегические документы развития ЛПК, стратегии развития ЛПК - 2030, план правительства по декриминализации и развитию ЛПК, запрет экспорта круглого леса и меры господдержки по развитию внутренней переработки и потребления, указы президента, влияние Парижского соглашения на ЛПК и многое другое.

Арендаторы лесных участков узнали о цифровой трансформации лесной отрасли, цифровизации лесохозяйственной документации, федеральной программе цифровой трансформации Рослесхоза и создании цепочки прослеживания происхождения древесины. Дополнительно организаторы осветили вопрос сопроводительного документа при вывозе древесины.

Кроме того, лесопромышленники узнали о нововведениях в документации: при учете древесины до вывоза из леса, электронный СД, отчет о балансе древесины на складах, отчет о переработке древесины, требования к складам древесины, определение характеристик древесины.

Участники семинара затронули вопрос по учету древесины на складах и объектах переработки, блокирующие хозяйственную деятельность предприятий условия, правила декларирования сделок с древесиной и подачи отчетов. Слушатели по окончании мероприятия получили презентации, использовавшиеся на нем.

«Данный семинар очень важен, так как некоторые изменения начинают действовать уже с 1 июля этого года. Участники семинара узнали много полезной информации. Основные нововведения начнут действовать с 1 января 2022 года, и участники Ассоциации к этому готовы. Также было решено, что будет проведен еще один расширенный семинар, когда основные законопроекты вступят в силу. Модератор семинара отметил, что Псковская область - это не тайга, но лесники Псковской области теперь будут шагать в ногу со временем», - отметил председатель ассоциации лесопромышленников Псковской области Геннадий Григорьев.