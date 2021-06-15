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Экономика

Почти 140 работникам повысили зарплаты после вмешательства псковских налоговиков

16.06.2021 15:07|ПсковКомментариев: 0

После общения с сотрудниками налоговой службы Псковской области почти 140 работодателей повысили зарплаты своим работникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной налоговой службы.

УФНС по Псковской области продолжает социально-важную работу по легализации «теневой» занятости и скрытых форм оплаты труда, то есть превращению «серых» зарплат в «белые», пояснили в ведомстве.

«Проблема заключается в том, что налоги с фонда оплаты труда в полном объеме не хочет уплачивать довольно значительное количество организаций малого и среднего бизнеса, - рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков. – А это, в свою очередь, негативно сказывается как на поступление налоговых платежей в казну государства, так и на социальной защищенности работающих граждан – размере их будущих пенсий, больничных и отпускных».

По его словам, налоговые органы Псковской области применяют ряд подходов, позволяющих оказывать положительное влияние на процесс обеления экономики. Один из них – риск-ориентированный подход. С его помощью можно прицельно выбирать налогоплательщиков-работодателей для проведения контрольных мероприятий.

Для этого налоговые инспекторы учитывают, в том числе, и уровень зарплаты. Особенно то обстоятельство, когда она явно ниже, чем в среднем по отрасли экономики в регионе. Кроме того, при таких проверках часто выявляются и иные правонарушения: необоснованное применение налоговых вычетов по НДС, неправомерное включение расходов в состав затрат, учитываемых при определении налогооблагаемой прибыли компании.

Всего с начала 2021 года налоговые органы Псковской области провели более 900 проверок по данному направлению в отношении как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. По их результатам повысили заработную плату и легализовали работников 138 организаций Псковской области. Дополнительно поступило в консолидированный бюджет Псковской области 12,3 миллиона рублей, в том числе страховых взносов – 8,2 миллиона рублей, НДФЛ – 4,1 миллиона рублей.

«Работа в отношении налогоплательщиков Псковской области, попавших в "зону риска", проводится в тесном взаимодействии с органами прокуратуры, правоохранительными органами и государственной инспекцией по труду», - отметили в УФНС по региону.

В отношении работодателей, выплачивающих наемным работникам зарплату ниже прожиточного минимума, материалы направили в органы прокуратуры.

«Раньше при выявлении таких ситуаций налоговики могли только оштрафовать недобросовестного налогового агента, а сам налог, выплаченный в "конверте" вместе с зарплатой, приходилось взыскивать с работника», - пояснили в ведомстве.

Теперь после вступления в силу Федерального закона от 29.09.2019 года №325-ФЗ, который внес поправку в пункт 9 статьи 226 НК РФ, у налоговых органов появилась возможность удерживать с недобросовестных налоговых агентов (работодателей) НДФЛ, не уплаченный в бюджет с «серой» заработной платы.

Кроме того, ФНС России были доработаны контрольные соотношения, которые проверяются при камеральных проверках расчетов по форме №6-НДФЛ и расчетов по страховым взносам. Они касаются средней зарплаты, которая не должна быть меньше МРОТ и средней зарплаты в регионе по отрасли экономики. Если хотя бы одно из этих соотношений не соблюдено, у налогового органа возникают основания предполагать, что налоговая база занижена, и запрашивать соответствующие пояснения, а также проводить иные мероприятия налогового контроля.

Теги: #налоги #работодатели #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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