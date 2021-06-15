Экономика

Годовая инфляция в Псковской области в мае ускорилась до 5,43%

Годовая инфляция в Псковской области в мае ускорилась до 5,43% после 5,24% в предыдущем месяце. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Центробанка, это ниже, чем по России в целом (6,02%) и по Северо-Западному федеральному округу (5,92%).

Динамика инфляции в регионе складывалась преимущественно под влиянием характерных для большинства регионов страны факторов, таких как сохраняющееся влияние издержек производителей, недостаточное предложение на отдельных товарных рынках, в том числе из-за влияния конъюнктуры мировых рынков и последствий неблагоприятной эпизоотической ситуации. Показатель базовой инфляции, отражающий устойчивую динамику цен, в мае 2021 года составил 5,59% после 5,36% в предыдущем месяце.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в Псковской области в мае увеличился до 6,45% после 6,05% в предыдущем месяце.

Неполное восстановление объемов производства куриного мяса после ухудшения эпизоотической ситуации в начале года, а также рост издержек производителей повлияли на увеличение годового темпа прироста цен на мясо кур. Исчерпание запасов отечественной капусты прошлогоднего урожая и увеличение доли импортных поставок повлияли на удорожание капусты в мае.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в регионе в мае составил 6,28% после 6,11% в предыдущем месяце.

Снижение предложения древесины на внутреннем рынке из-за роста экспорта на фоне благоприятной конъюнктуры мировых рынков, а также высокий спрос на строительные материалы в связи с увеличением объемов строительства повлияли на ускорение темпа прироста цен на пиломатериалы. Превышение спроса над предложением на рынке новых легковых автомобилей, а также увеличение издержек автопроизводителей привели к увеличению годовых темпов прироста цен на автомобили.

Годовой прирост цен на услуги в регионе уменьшился в мае до 2,39% после 2,54% в предыдущем месяце.

Дождливая погода в регионе в мае текущего года отразилась на снижении спроса на услуги мойки автомобилей и, как следствие, замедлении годовых темпов прироста цен на нее. Эффект высокой ценовой базы прошлого года на услуги шиномонтажа, когда карантинные меры активизировали использование личного автотранспорта и увеличили спрос на его ремонт и техническое обслуживание, повлиял на замедление годовых темпов прироста цен на данный вид услуг в мае текущего года. Эффект базы в динамике цен на услуги сотовой связи отразился на снижении цен в годовом выражении в мае текущего года. В прошлом году цены росли ускоренными темпами на фоне увеличения спроса из-за перехода на удаленный формат работы и учебы, а также повышения стоимости тарифов одним из крупных операторов.

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе возросла до 5,92% в мае после 5,19% в апреле. При этом инфляция осталась более низкой, чем в целом по России – 6,02%. Ускорение инфляции в округе обусловлено главным образом снижением предложения отдельных видов плодоовощной продукции, а также ростом спроса на фоне увеличения издержек производителей.

В мае годовая инфляция в целом по стране увеличилась до 6,02%. Ускорились текущие темпы роста потребительских цен (с поправкой на сезонность). Инфляционное давление усилилось по широкому кругу товаров и услуг, на что указывает повышение показателей устойчивой ценовой динамики. Это отражает то, что устойчивый рост спроса опережает возможности расширения предложения. На этом фоне предприятиям легче переносить в отпускные цены рост издержек. С учетом уже принятых решений по повышению ключевой ставки, а также проводимой в дальнейшем денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.