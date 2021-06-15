Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Целься в мечту» и выиграй суперприз
«Зенча» идем на завод
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
БОПЭТ цифры и факты
Ужин на свежем воздухе
Модно и практично
Телефон прямого эфира 56-73-72
чем занять ребенка летом
Есть к чему стремиться
конкурс - застройка Четырех углов
юность в сапогах
 
 
 
ещё Экономика 15.06.2021 15:064 Эксперт заявил о возможном ухудшении качества еды в ресторанах 16.06.2021 16:580 Годовая инфляция в Псковской области в мае ускорилась до 5,43% 16.06.2021 16:170 Псковским лесопромышленникам рассказали об изменениях в законодательстве 16.06.2021 15:410 Псковский бизнес-омбудсмен обменялся опытом работы с коллегами в СЗФО 16.06.2021 15:070 Почти 140 работникам повысили зарплаты после вмешательства псковских налоговиков 16.06.2021 14:070 В России приняли закон об освобождении общепита от налогов
 
 
 
Самое популярное 10.06.2021 12:3416 Власти Пскова объяснили причину затопления улицы Фабрициуса после дождя 11.06.2021 14:0013 В Пскове планируют перенос остановок «Летний сад» на Октябрьском проспекте 09.06.2021 12:5211 «Мальчишки, трактористы»: Собчак выразила свое отношение к Пскову 10.06.2021 14:5222 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных 13.06.2021 11:205 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Годовая инфляция в Псковской области в мае ускорилась до 5,43%

16.06.2021 16:58|ПсковКомментариев: 0

Годовая инфляция в Псковской области в мае ускорилась до 5,43% после 5,24% в предыдущем месяце. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Центробанка, это ниже, чем по России в целом (6,02%) и по Северо-Западному федеральному округу (5,92%).

Динамика инфляции в регионе складывалась преимущественно под влиянием характерных для большинства регионов страны факторов, таких как сохраняющееся влияние издержек производителей, недостаточное предложение на отдельных товарных рынках, в том числе из-за влияния конъюнктуры мировых рынков и последствий неблагоприятной эпизоотической ситуации. Показатель базовой инфляции, отражающий устойчивую динамику цен, в мае 2021 года составил 5,59% после 5,36% в предыдущем месяце.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в Псковской области в мае увеличился до 6,45% после 6,05% в предыдущем месяце.

Неполное восстановление объемов производства куриного мяса после ухудшения эпизоотической ситуации в начале года, а также рост издержек производителей повлияли на увеличение годового темпа прироста цен на мясо кур. Исчерпание запасов отечественной капусты прошлогоднего урожая и увеличение доли импортных поставок повлияли на удорожание капусты в мае.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в регионе в мае составил 6,28% после 6,11% в предыдущем месяце.

Снижение предложения древесины на внутреннем рынке из-за роста экспорта на фоне благоприятной конъюнктуры мировых рынков, а также высокий спрос на строительные материалы в связи с увеличением объемов строительства повлияли на ускорение темпа прироста цен на пиломатериалы. Превышение спроса над предложением на рынке новых легковых автомобилей, а также увеличение издержек автопроизводителей привели к увеличению годовых темпов прироста цен на автомобили.

Годовой прирост цен на услуги в регионе уменьшился в мае до 2,39% после 2,54% в предыдущем месяце.

Дождливая погода в регионе в мае текущего года отразилась на снижении спроса на услуги мойки автомобилей и, как следствие, замедлении годовых темпов прироста цен на нее. Эффект высокой ценовой базы прошлого года на услуги шиномонтажа, когда карантинные меры активизировали использование личного автотранспорта и увеличили спрос на его ремонт и техническое обслуживание, повлиял на замедление годовых темпов прироста цен на данный вид услуг в мае текущего года. Эффект базы в динамике цен на услуги сотовой связи отразился на снижении цен в годовом выражении в мае текущего года. В прошлом году цены росли ускоренными темпами на фоне увеличения спроса из-за перехода на удаленный формат работы и учебы, а также повышения стоимости тарифов одним из крупных операторов.

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе возросла до 5,92% в мае после 5,19% в апреле. При этом инфляция осталась более низкой, чем в целом по России – 6,02%. Ускорение инфляции в округе обусловлено главным образом снижением предложения отдельных видов плодоовощной продукции, а также ростом спроса на фоне увеличения издержек производителей.

В мае годовая инфляция в целом по стране увеличилась до 6,02%. Ускорились текущие темпы роста потребительских цен (с поправкой на сезонность). Инфляционное давление усилилось по широкому кругу товаров и услуг, на что указывает повышение показателей устойчивой ценовой динамики. Это отражает то, что устойчивый рост спроса опережает возможности расширения предложения. На этом фоне предприятиям легче переносить в отпускные цены рост издержек. С учетом уже принятых решений по повышению ключевой ставки, а также проводимой в дальнейшем денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Теги: #Центробанк #инфляция #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Болеете ли вы за наших на чемпионате Европы по футболу?
В опросе приняло участие 145 человек
16.06.2021, 17:100 Елизавета Степанова рассказала о жизни псковских музыкантов во время пандемии 16.06.2021, 17:030 В Пскове снимают остросюжетный сериал «Первый отдел 2» 16.06.2021, 17:030 Сбер запускает отбор учителей на обучение в магистратуре в ведущих вузах страны 16.06.2021, 17:020 Летнее кафе появится в зоне отдыха «Борок» в Пушкинских Горах
16.06.2021, 16:580 Годовая инфляция в Псковской области в мае ускорилась до 5,43% 16.06.2021, 16:440 «Треугольник безопасности» могут организовать на улице Ленина в Пскове 16.06.2021, 16:390 Популярные тиктокеры покажут Великие Луки и Дно на большом экране 16.06.2021, 16:271 Антон Минаков: Против оппозиции на выборах будут задействованы серьезные ресурсы
16.06.2021, 16:230 Псковские депутаты поддержали инициативу об обеспечении инфраструктурой участков для многодетных 16.06.2021, 16:190 Крупнейшее переоснащение лесопожарных станций проводят в Псковской области 16.06.2021, 16:170 Псковским лесопромышленникам рассказали об изменениях в законодательстве 16.06.2021, 15:550 «Горько и обидно»: военный памятник осквернили в Великих Луках
16.06.2021, 15:520 Водитель «Газели» травмировал мотоциклиста на Инженерной в Пскове 16.06.2021, 15:480 В приграничных регионах России предлагают обсудить межгосударственные проекты 16.06.2021, 15:410 Псковский бизнес-омбудсмен обменялся опытом работы с коллегами в СЗФО 16.06.2021, 15:360 Алкоголь довел великолучанина до суда
16.06.2021, 15:220 ЛДПР повторно обратилась в Верховный суд по делу Алексея Харлашина 16.06.2021, 15:201 Дедовичский суд отправил в колонию похитителя овса и монтировки 16.06.2021, 15:170 Зоны охраны Троицкой церкви в Невеле стали причиной дискуссии среди депутатов 16.06.2021, 15:070 Почти 140 работникам повысили зарплаты после вмешательства псковских налоговиков
16.06.2021, 15:000 Суд учел положительные характеристики при назначении наказания Александру Питиримову 16.06.2021, 14:510 Жару без осадков прогнозируют в Псковской области 17 июня 16.06.2021, 14:390 Дату выборов депутатов Псковского областного Собрания утвердят на сессии 17 июня 16.06.2021, 14:330 Попавших в ДТП автомобилистов не будут наказывать за отсутствие техосмотра
16.06.2021, 14:320 Псковские музыканты поедут на всероссийский фестиваль на деньги поклонников 16.06.2021, 14:240 Псковские либерал-демократы рассказали, за что будут бороться на выборах-2021 16.06.2021, 14:230 В Писковичах идет капремонт тротуаров по дорожному нацпроекту 16.06.2021, 14:080 «Особое мнение» депутатов от ЛДПР о законодательных инициативах и выборах. ВИДЕО
16.06.2021, 14:070 В России приняли закон об освобождении общепита от налогов 16.06.2021, 13:520 В Пскове мужчина попытался расплатиться фальшивыми деньгами 16.06.2021, 13:481 Центр молодежи создадут в Псковской области 16.06.2021, 13:310 Антон Минаков рассказал, кто будет участвовать от ЛДПР в выборах в областное Собрание
16.06.2021, 13:290 Реализацию госпрограмм обсудил соцкомитет областного Собрания 16.06.2021, 13:231 Псковского предпринимателя похитили ради выкупа 16.06.2021, 13:030 «Особое мнение» Антоном Минаковым и Сергеем Литвиненко. Видеотрансляция 16.06.2021, 13:013 Паспорта коллективного иммунитета для организаций введут в Карелии
16.06.2021, 12:490 В Пскове за 180 млн рублей продают производство 16.06.2021, 12:360 Расходы на соцсферу увеличились в Псковской области в 2020 году 16.06.2021, 12:284 Вакцинация в Пушкинских Горах велась с нарушениями 16.06.2021, 12:162 Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области
16.06.2021, 12:140 Сбер получил награду за инновации в цифровизации социальной сферы 16.06.2021, 12:080 Двух псковичей осудили за незаконный улов на 600 тысяч рублей 16.06.2021, 12:000 Сургутнефтегазбанк предлагает новый сезонный вклад – «Удачный» 16.06.2021, 11:590 Экс-руководитель псковского УГХ планирует создать парк лабиринтов
16.06.2021, 11:510 В России предложили легализовать доступ к порнографии через сайт госуслуг 16.06.2021, 11:424 Угнанную иномарку за 4 млн рублей заметили на трассе Петербург — Псков 16.06.2021, 11:360 В России цена дизельного топлива на бирже побила исторический рекорд 16.06.2021, 11:330 Прокурор области проверил условия содержания заключенных
16.06.2021, 11:210 Депутаты от ЛДПР выскажут особое мнение в эфире «Эхо Москвы» в Пскове 16.06.2021, 11:190 В Новосокольниках пьяный водитель врезался в забор, скрываясь от полиции 16.06.2021, 11:180 Андрей Михеев рассказал, сколько госпрограмм удалось реализовать эффективно 16.06.2021, 11:130 Жительница Пушкинских Гор отправится в колонию за неуплату алиментов
16.06.2021, 11:041 Установить «лежачего полицейского» решили в Хлебном проезде в Пскове 16.06.2021, 11:004 На заводе «Зенча» рассказали о преимуществах электроплит «Пскова» 16.06.2021, 10:470 Телефонные мошенники атакуют жителей Псковской области 16.06.2021, 10:400 «Беседка»: Елизавета Степанова о том, как заработать музыканту в пандемию
16.06.2021, 10:360 Отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год рассмотрели депутаты 16.06.2021, 10:320 «Извините, я иностранец»: псковский театр организует встречу с популярным блогером 16.06.2021, 10:240 Семь взрывоопасных предметов найдены в Палкинском районе 16.06.2021, 10:180 «Доктор от бога»: хирург из Пушкинских Гор стал участником проекта ПЛН о медиках
16.06.2021, 10:111 Бесплатные экскурсии проведут в усадьбе Римского-Корсакова в день памяти композитора 16.06.2021, 09:595 Эксперт назвал вакцину, которая защищает от индийского штамма коронавируса 16.06.2021, 09:560 Навесной потолок сгорел из-за неосторожности в квартире на Владимирской 16.06.2021, 09:530 В Новоржеве сотрудника администрации уволили по требованию прокурора
16.06.2021, 09:490 Поправки на 1,2 млрд рублей предложены в бюджет Псковской области 16.06.2021, 09:450 Два автомобиля столкнулись в Великих Луках, пострадал пассажир 16.06.2021, 09:410 Житель Пустошкинского района пропал без вести в День России 16.06.2021, 09:330 Два человека пострадали в ДТП в Пушкиногорском районе
16.06.2021, 09:305 Схема движения на перекрестке Рижский - Юбилейная в Пскове может измениться 16.06.2021, 09:200 Единую систему видеонаблюдения планируют создать в России 16.06.2021, 09:120 Печерянина обвинили в совершении 140 наркопреступлений 16.06.2021, 09:061 Россияне начали массово отказываться от идеи покупки жилья
16.06.2021, 08:550 Минтруд предложил начислять страховую пенсию автоматически 16.06.2021, 08:460 Более 11 тысяч нарушений пожарной безопасности выявили в российских больницах 16.06.2021, 08:350 Косметолог рассказала о противопоказаниях для загара 16.06.2021, 08:230 Индийский штамм нашли в 90% исследованных российских образцов коронавируса
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.