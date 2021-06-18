Экономика

Факторинг: отсрочка платежа отменяется

Что такое факторинг и как псковскому бизнесу получить финансовую помощь от банка, не прибегая к кредитам, рассказываем в нашем материале.

Факторинг позволяет компаниям, поставляющим товары и услуги с отсроченным платежом, работать без кассовых разрывов. Каким образом? Покупатель получил, предположим, партию деталей с завода. Но пока не оплатил. А заводу нужен металл для следующей партии, нужно начислять рабочим зарплаты, платить налоги. Завод обращается в банк, уступает ему право требования оплаты, в обмен на которое банк переводит заводу деньги за проданные детали. Покупатель оплачивает детали уже не заводу, а банку. В итоге в выигрыше оказываются все: завод продолжает стабильно работать без кассовых разрывов, покупатель может произвести оплату с отсрочкой. Цепочка «отгрузка-отсрочка-оплата» сокращается при использовании этого финансового инструмента до «отгрузка-оплата».

Для России факторинг – явление не новое, однако существенное развитие этот финансовый инструмент получил в последнее время. Особенно его польза стала очевидна в 2020 году.

По данным Росстата, регулярно публикующим информацию по дебиторской задолженности, в прошлом году она резко выросла и ее общий объем достиг 61 трлн рублей, тогда как в 2019 году это был 51 трлн рублей. В этой ситуации многим и пригодился факторинг, число операций по которому тоже значительно возросло. В 2020 году факторы выплатили своим клиентам 3,8 трлн рублей финансирования.

Банк России опубликовал краткий путеводитель по факторингу для российских компаний. Составители брошюры предлагают владельцам бизнеса задать себе несколько вопросов. Если хотя бы на половину вопросов ответ положительный, значит, факторинг — то, что нужно.

Вопросы:

Более 30% месячной выручки компании приходятся на одного постоянного клиента?

Клиенты требуют отсрочки платежа, которая постепенно растет?

Вынуждены разносить по времени обязательные платежи (зарплата, налоги), чтобы платить аренду и рассчитываться с поставщиками и подрядчиками?

Сократили все расходы, убрали издержки, но бизнес не растет?

Могли бы легко нарастить объемы продаж, перейдя с предоплаты на отсрочку, но не можете оценить платежеспособность новых клиентов?

Отказываетесь от больших заказов и не работаете с крупными клиентами – риск задержки оплаты поставит бизнес под угрозу?

ПСБ и его дочерняя компания ООО «МСП Факторинг» находятся в первой пятерке рейтинга факторинговых компаний России. По словам генерального директора ООО «МСП Факторинг» Иннокентия Воловика, банк первым в стране предложил рынку услугу онлайн-факторинга – «Без бумаг». Решение принимается в течение двух часов всего по двум документам: банку нужно предоставить в электронном виде скан финансируемого контракта и согласие на обработку персональных данных и проверку в Бюро кредитных историй. Не нужен залог и поручители, визит в банк тоже не требуется. Услуга доступна для поставщиков федеральных сетей «Ашан», «Лента», «Леруа Мерлен», «Метро Cash&Carry», «Монетка», «О’Кей», «Тандер», X5 Retail Group, «Билла», «Гиперглобус», «Детский мир», «Дикси». Онлайн-факторинг «Без бумаг» доступен и для поставщиков компаний, входящих в список ТОП-600 по данным РА «Эксперт». Решение принимается также быстро, но к двум вышеуказанным документам нужно добавить выписку с расчетного счета за последние 12 месяцев.

ПСБ предлагает разные варианты факторинга, позволяющие бизнесу работать на условиях отсрочки платежа. Наиболее востребованы среди российских компаний факторинг с регрессом и без регресса, которые, кстати, тоже можно оформить онлайн. Поставщик, отгрузив товар и предоставив в банк отгрузочные документы, незамедлительно получает финансирование в размере до 100% от суммы поставки. Факторинг с регрессом отличается от безрегрессного факторинга тем, что риск неоплаты поставки дебитором берет на себя поставщик, в то время как по безрегерессному факторингу риск принимает на себя банк.

Еще один вариант – реверсивный факторинг, который называют кредитом для покупателя. Участником факторинговой операции в этом случае становится получатель товаров и услуг, он берет своего рода целевой кредит. Банк платит поставщику, а покупатель получает гарантированную отсрочку оплаты без залогового обеспечения. Покупателю такой вид факторинга выгоден еще и благодаря возможности получить от поставщика скидку за быструю и полную оплату.

Факторинг – удобный финансовый инструмент, позволяющий компаниям использовать средства на оперативные расходы и обязательные платежи, закупку сырья, расширение предприятия и увеличение числа контрагентов, при этом банк не контролирует целевое использование этих средств.

Источник: пресс-служба Промсвязьбанка