Экономика

Почти 8,5 млрд рублей за год направили на медицину в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания приняли региональный закон об исполнении бюджета территориального ФОМС за 2020 год. Об этом с заключительной 59-й сессии регионального парламента шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый вице-спикер областного Собрания Виктор Антонов напомнил, что в прошлом году на медицину направили почти 8,5 млрд рублей. «Это дало возможность справиться с этой напастью, которая продолжается сегодня — эпидемией ковида. По заключению Счетной палаты, деньги потрачены рационально», - отметил он.

Доходы бюджета фонда на 2020 год утверждены в сумме 8 млрд 416 млн 164,2 тысячи рублей, расходы - в сумме 8 млрд 578 млн 164,2 тысячи рублей, с дефицитом бюджета в размере 162 млн рублей.

В бюджет фонда за 2020 год поступили доходы на сумму 8 млрд 433 млн 498,1 тысячи рублей. В частности, 7 млрд 996 млн 571,9 тысячи рублей - субвенция из бюджета ФФОМС, 44 млн 712,8 тысячи рублей - межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации, 113 млн 893,8 тысячи рублей - межбюджетные трансферты на софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, а 201 млн 744,1 тысячи рублей - межбюджетные трансферты из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования РФ.

Расходы бюджета фонда за 2020 год составили 8 млрд 479 тысяч 615 тысяч рублей. В частности, 8 млрд 252 млн 343 тысячи рублей направили на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории области (финансирование территориальной программы ОМС), в том числе на дополнительное обеспечение в условиях чрезвычайной ситуации 144 млн 712,8 тысячи рублей), 201 млн 744,1 тысячи рублей - на финансовое обеспечение расходов медорганизаций области на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах РФ, а 13 млн 704,8 тысячи рублей - на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.