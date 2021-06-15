Экономика

Доклад о реализации госпрограмм утвердили депутаты областного Собрания

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Псковской области за 2020 год рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с заключительной 59-й сессии регионального парламента шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил, что в прошлом году на финансирование государственных программ направили 44,4 млрд рублей.

В 2020 году в регионе реализовывались 19 государственных программ по трем направлениям: «Новое качество жизни» (11 госпрограмм), «Модернизация экономики» (7 госпрограмм) и «Сбалансированное региональное развитие» (1 госпрограмма).

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«14 из 19 госпрограмм реализовались со средним и высоким уровнем эффективности, низким уровнем эффективности характеризовались 5 госпрограмм», - рассказал Андрей Михеев.

«За этот период по каким госпрограммам пришлось увеличивать финансирование за счет кредитов? Есть такой анализ? Потому что не просто так пришлось влезать в долги, в связи с увеличением объемов работ по тем или иным программам», - спросил вице-спикер Анатолий Копосов.

«Кредитные средства на реализацию госпрограмм связаны с реализацией мероприятий по текущим расходам», - ответил Андрей Михеев.