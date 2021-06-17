Экономика

Александр Котов о бюджете, госпрограммах и иностранном подданстве

Сегодня, 17 июня, состоялась 59-я заключительная сессия Псковского областного Собрания шестого созыва. Депутаты одобрили изменения в региональный бюджет на текущий год, обсудили реализацию государственных программ в 2020 году, приняли нормативно-правовые акты, запрещающие губернатору, парламентариям и омбудсменам иметь подданство иностранного государства, а также, в частности, внесли новшества в деятельность экскурсоводов и гидов. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель регионального парламента Александр Котов рассказал о принятых законопроектах и подвел итоги работы областного Собрания за прошедшие пять лет.

Александр Котов. Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, сегодня парламентарии внесли изменения в текущий бюджет. Эти изменения были ожидаемыми?

- Да, сегодня мы приняли законопроект о внесении изменений в закон о бюджете. Еще на 1 млрд 200 млн рублей увеличился объем областного бюджета. Расходная и доходная части уже превысили фактическое исполнение областного бюджета в прошлом году. Это как раз то, о чем мы говорили, когда бурно обсуждали проект закона о бюджете в конце прошлого года.

Это свидетельствует о том, что губернатор и органы исполнительной власти региона продолжают конструктивную работу с правительством Российской Федерации, с профильными министерствами и ведомствами. Все это дает нам возможность привлекать дополнительные средства из федерального бюджета и расходовать их на самые необходимые нужды, на реализацию государственных программ, национальных проектов. И мы можем наблюдать существенные изменения.

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Думаю, это не последнее решение о внесении изменений в бюджет области. Мы ожидаем дополнительное поступление денежных средств, причем не только из федерального бюджета, но и за счет увеличения собственных налоговых и неналоговых доходов.

В октябре, когда областное Собрание соберется на очередную сессию в новом составе, депутаты будут рассматривать этот вопрос и продолжать работать над наполнением доходной части областного бюджета.

- Александр Алексеевич, как вы оцениваете реализацию государственных программ в Псковской области в 2020 году? Чувствуют ли жители региона положительные сдвиги в своей жизни благодаря госпрограммам?

- Я бы высоко оценил реализацию государственных программ. Во всяком случае, за прошедший 2020 год ситуация существенно изменилась. Губернатор лично контролирует выполнение государственных программ, национальных проектов. Мы участвуем в этих совещаниях, которые проводятся в рамках контроля за их исполнением, и видим, что с органов исполнительной власти очень строгий спрос.

Показатели достаточно высокие. Изменения можем увидеть своими глазами: у нас строятся детские сады, новые школы, не только в городе Пскове, но и, в частности, в Великих Луках, производятся ремонтные работы, закупается высокотехнологичное оборудование для лечебных учреждений, создаются фельдшерско-акушерские пункты, ремонтируются дороги.

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Изменений большое количество. Очень хотелось бы, чтобы государственные программы и национальные программы, на которые мы получаем финансирование из федерального бюджета, и дальше продолжали работать. Конечно, направляем и свои средства, но объем федеральных их превосходит. Это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться, что Псковская область будет развиваться более высокими темпами.

- И сегодня депутаты рассмотрели ряд нормативно-правовых актов, запрещающих парламентариям, главе региона и омбудсменам иметь подданство иностранного государства. На ваш взгляд, это актуально для Псковской области?

- Не сказал бы, что это очень актуально. Но такие нормы закона должны быть, они должны действовать. Наличие подданства иностранного государства говорит о возможности постоянного проживания гражданина на территории той или иной страны. Это несовместимо с замещением должностей государственной службы в Псковской области.

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Возможно, для кого-то это будет поводом задуматься и выбрать: либо государственная служба, либо подданство иностранного государства.

- Депутаты одобрили поправки в региональный закон о туристической деятельности, которые вносят изменения в деятельность экскурсоводов. Как туристической сообщество это воспринимает, были ли отклик со стороны экскурсоводов?

- Таких откликов в областное Собрание не поступало. Мы считаем, что эти поправки направлены на приведение в порядок деятельности, которая связана с работой гидов, экскурсоводов. И это правильно. Потому что от того, каким образом гид или экскурсовод обслуживает экскурсионную группу, зависит не только то, что услышит турист, но и имидж Псковской области.

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Если будут серьезные препятствия в работе, в любой момент готовы внести поправки. Мы всегда чутко реагируем на исполнение законов, которые принимаем.

- Сегодняшняя сессия шестого созыва - завершающая. Как отработали депутаты прошедшие 5 лет?

- Я хочу поблагодарить своих коллег - депутатов Псковского областного Собрания - за хорошую, конструктивную работу. Могу сказать (не перечисляя утомительные цифры статистики), что все проекты законов, которые вносились в Псковское областное Собрание депутатов, рассмотрены, по всем приняты решения. Мы тесно и конструктивно работали с губернатором, органами исполнительной власти области.

Конечно, не по всем внесенным проектам у нас было единодушное мнение. Но мы совершенствовали наше областное законодательство. Итогом стало рассмотрение всех внесенных законопроектов.

Сегодня прошло заключительное заседание, но это не означает, что Псковское областное Собрание депутатов прекращает свою работу. Мы будем трудиться до сентября. Фактически полномочия действующего состава закончатся тогда, когда будет избран новый состав депутатов Псковского областного Собрания.

Благодарю коллег за работу. Хочу пожелать всем тем, кто принял решение участвовать в избирательной кампании, успехов, победы и всего самого хорошего!

Беседовал Михаил Синёв