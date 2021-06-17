Экономика

Герман Петрушко: По второй очереди завода «Титан-Полимер» ведутся предпроектные работы

По второй очереди псковского завода «Титан-Полимер» - выпуск ПЭТ-гранул - ведутся предпроектные работы. Об этом в беседе с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове сообщил генеральный директор предприятия Герман Петрушко.

По словам гендиректора предприятия, предпроектные работы включают в себя сбор достаточно обширного материала. В частности, производятся необходимые подсчеты по потреблению воды и электроэнергии, учитываются все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.

«Говорить, что это проект – пока рано, - подчеркнул Герман Петрушко. – Предстоит еще заключить договор с проектным институтом. Необходимо также информировать общественность, поэтому будет предусмотрено время на то, чтобы проект прошел общественные слушания».

Герман Петрушко подчеркнул, что будет предусмотрено время на то, чтобы проект прошел общественные слушания. «Мы должны информировать общественность», - добавил он.

В настоящее время реализуется первая очередь проекта «Титан-Полимер» – строительство завода по производству БОПЭТ-пленок. В реализацию проекта уже инвестировано более 6 млрд рублей и создано более 100 из запланированных 500 рабочих мест.