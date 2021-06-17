Экономика

Финансист рассказал, надо ли сейчас покупать доллары

Покупка иностранной валюты на текущих уровнях может рассматриваться в качестве способа диверсифицировать портфель и захеджироваться от ряда рисков. При этом говорить о необходимости полностью «убегать в валюту» сейчас не приходится, очевидных причин для мощного девальвационного импульса российского рубля не наблюдается, рассказал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Курс доллар-рубль совсем недавно был около 75–77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля», — приводит слова Карпунина агентство «Прайм».

И хотя по итогам саммита Россия - США не было сенсаций и прорывов, в сложившейся ситуации диалог президентов двух стран сам по себе уже является сигналом о попытке сближения позиций и улучшения дипломатических отношений, добавил он.

«Из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт. После саммита каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим. В это же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту», - заметил эксперт.

По его мнению, сейчас стоит обратить внимание на дифференциал рублевых и долларовых ставок. Даже несмотря на то, что ключевая ставка ЦБ РФ находится ниже текущей инфляции (на 0,5%), в долларе ситуация хуже.

«Безрисковые короткие ставки около нуля, тогда как инфляция – на максимумах за последние десятилетия. В моменте складывается четкий "перекос" в пользу рубля, что привлекает спекулятивный капитал. При этом российский регулятор дал понять, что ключевая ставка и дальше будет расти», - отметил аналитик.

В США члены ФРС также накануне пересмотрели прогнозы по времени повышения ставки на более ранние периоды, однако разговоры идут только лишь о 2023 годе. При этом речи о сворачивании QE (количественное смягчение) пока не идет. Этот вопрос лишь будет обсуждаться. Локальный рост индекса доллара после заседания ФРС может быть кратковременным.

«Это не говорит о том, что американская валюта будет слабеть, однако и поводов для ее уверенного укрепления пока не появилось. По нашим оценкам, при цене нефти Brent около или выше 65-70 долларов к концу года мы можем увидеть доллар в районе 70-72 рубля», — заключил Карпунин.