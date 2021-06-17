Экономика

Миллиона рублей достигла просроченная задолженность по зарплате в Псковской области

Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1 июня составила 1 млн 9 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

Отмечается, что это на 246 тысяч рублей или на 32,2% больше, чем на 1 мая. Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 июня составила 118 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по зарплате - 8,6 тысячи рублей.

Основная часть просроченной задолженности по зарплате (91,5%) сложилась в организациях вида экономической деятельности «Транспорт».