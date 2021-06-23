Экономика

Выпущенное в Пскове оборудование будет стоять на АЭС в Финляндии

Комплектные трансформаторные подстанции и распределительное устройство, выпущенные АО «Электротехнический завод "Зенча-Псков"», станут частью технологической системы на финской атомной электростанции «Ханхикиви-1». Соответствующий договор заключен с главным подрядчиком строительства концерном «Титан-2». Право на его выполнение завод из Пскова выиграл на конкурсной основе.

АЭС «Ханхикиви-1» возводит «Росатом» в муниципалитете Пюхяйоки (Финляндия) на берегу Ботнического залива Балтийского моря. Соглашение предполагает работы «под ключ», в том числе, обучение персонала. Проект будет реализован в соответствии с нормами МАГАТЭ и EUR и будет адаптирован под финские национальные требования к безопасности, которые, по мнению экспертов, являются самыми строгими в мире.

Предполагается, что ввод станции в эксплуатацию произойдет в 2029 году.