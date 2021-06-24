Экономика

Опубликован список вакансий от завода «Зенча-Псков»

АО «Зенча-Псков», стабильное и развивающееся предприятие, приглашает на работу новых сотрудников. Расширение штата на заводе связывают с развитием производства. В списке вакансий:

сборщик электрических машин и аппаратов;

подсобный рабочий;

маляр;

грузчик;

слесарь-инструментальщик;

менеджер по продажам;

маркетолог-аналитик;

инженер-конструктор;

сервисный инженер;

инженер-схемотехник;

технико-коммерческий инженер;

логист.

При трудоустройстве предусмотрено оформление по ТК РФ, график 5/2, стабильная заработная плата, комфортные условия труда, возможность карьерного роста.

На предприятии подчеркивают, что каждый сотрудник получит возможность найти интересную деятельность и проявить себя, научиться новому и раскрыть свой потенциал.

Завод расположен в Пскове на ул. Солнечной, 14. Справки по телефону: 8 (8112) 29-06-60.

Отметим, портал SuperJob присвоил предприятию статус «Привлекательный работодатель».