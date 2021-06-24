Опубликован список вакансий от завода «Зенча-Псков»

АО «Зенча-Псков», стабильное и развивающееся предприятие, приглашает на работу новых сотрудников. Расширение штата на заводе связывают с развитием производства. В списке вакансий:
При трудоустройстве предусмотрено оформление по ТК РФ, график 5/2, стабильная заработная плата, комфортные условия труда, возможность карьерного роста.
На предприятии подчеркивают, что каждый сотрудник получит возможность найти интересную деятельность и проявить себя, научиться новому и раскрыть свой потенциал.
Отметим, портал SuperJob присвоил предприятию статус «Привлекательный работодатель».