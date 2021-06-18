Экономика

Губернатор рассказал, как Псковская область может использовать инфраструктурные кредиты

На съезде партии «Единая Россия» губернатор Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область может использовать инфраструктурные кредиты – соответствующий законопроект был недавно принят в Госдуме в третьем чтении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«У нас есть еще 2 месяца, чтобы проработать конкретные предложения. Например, инфраструктурный кредит мы сможем направить на строительство второй очереди подземного водозабора в Пскове и станции по смягчению воды, для Пскова это актуальный вопрос», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что также можно использовать инфраструктурные кредиты для реализации проекта «Безопасный город».