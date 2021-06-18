Президент потребовал от глав регионов проводить ответственную финансовую политику

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XX съезда «Единой России» 19 июня, потребовал от глав регионов проводить ответственную финансовую политику, а от федерального центра - контролировать ее реализацию.
«Мы запускаем новые инструменты региональной поддержки, инструменты развития регионов, - цитирует его ТАСС. - О них было подробно сказано в послании этого года. Так, уже принят в третьем чтении законопроект, позволяющий сократить долговую нагрузку на региональные бюджеты. Речь идет о замещении, как правило, дорогих и коротких коммерческих кредитов долгосрочными бюджетными кредитами по символической ставке - 0,1%. Каждый регион, который прежде сталкивался с высокой коммерческой задолженностью, теперь сможет снизить эту нагрузку, сократить долю коммерческих кредитов до 25% от своего общего долга. Обращаю внимание коллег из регионов: в дальнейшем эту планку нужно держать, проводить ответственную и аккуратную финансовую долговую политику. А федеральные органы власти соответствующие, сейчас не будем их перечислять, должны все-таки контролировать ситуацию, чтобы потом не приходить и не разводить руками: ну вот такой-то регион набрал то-то, ему теперь нужно то-то».
По словам президента, надо сопоставлять то, что происходит в реальных финансах на региональном уровне. «Минфин же выдает постоянно практически всем регионам поддержку финансовую, надо как-то сопоставлять, что происходит в реальных финансах на региональном уровне», - добавил Владимир Путин.