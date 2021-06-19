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Экономика

Торговля просит у властей поддержки во время обязательной вакцинации

22.06.2021 07:33|ПсковКомментариев: 0

АКОРТ (объединяет крупнейших ритейлеров РФ) попросила столичные власти уточнить, какие сейчас есть основания для недопуска на работу невакцинированных сотрудников. Также ассоциация интересуется, будут ли чиновники Роспотребнадзора и московского правительства поддерживать бизнес, если он столкнется с проблемами при проверках трудовой инспекции. Такое письмо организация направила столичному санитарному врачу Елене Андреевой, пишет газета «Известия».

Ассоциация подчеркнула, что у работодателя есть обязательства исполнять условия трудового договора и предоставлять людям работу. Отстранить от нее можно только в исключительных случаях, которые предусмотрены статьей 76 Трудового кодекса.

Например, если человек пришел на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В перечне причин для увольнения в ТК вакцинация отсутствует. Первая же жалоба работника в государственную инспекцию труда столицы или области повлечет за собой санкции — штраф, а затем и 90 дней закрытия за нарушение ТК, сказано в письме АКОРТ.

15 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление о проведении профилактических прививок против коронавируса гражданам, занятым в нескольких отраслях, в том числе в торговле, общепите, салонах красоты.

Постановление касается организаций и ИП. До 15 июля надо вакцинировать людей первым компонентом, до 15 августа — вторым. Всего прививки должны получить не менее 60% от общей численности работников перечисленных в постановлении отраслей. Исполнение этих требований контролирует правительство столицы.

Аналогичные требования ввели власти Подмосковья и некоторых других регионов.

Теги: #торговля #трудовое законодательство #вакцинация
Источник: Псковская Лента Новостей
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