Экономика

Торговля просит у властей поддержки во время обязательной вакцинации

АКОРТ (объединяет крупнейших ритейлеров РФ) попросила столичные власти уточнить, какие сейчас есть основания для недопуска на работу невакцинированных сотрудников. Также ассоциация интересуется, будут ли чиновники Роспотребнадзора и московского правительства поддерживать бизнес, если он столкнется с проблемами при проверках трудовой инспекции. Такое письмо организация направила столичному санитарному врачу Елене Андреевой, пишет газета «Известия».

Ассоциация подчеркнула, что у работодателя есть обязательства исполнять условия трудового договора и предоставлять людям работу. Отстранить от нее можно только в исключительных случаях, которые предусмотрены статьей 76 Трудового кодекса.

Например, если человек пришел на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В перечне причин для увольнения в ТК вакцинация отсутствует. Первая же жалоба работника в государственную инспекцию труда столицы или области повлечет за собой санкции — штраф, а затем и 90 дней закрытия за нарушение ТК, сказано в письме АКОРТ.

15 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление о проведении профилактических прививок против коронавируса гражданам, занятым в нескольких отраслях, в том числе в торговле, общепите, салонах красоты.

Постановление касается организаций и ИП. До 15 июля надо вакцинировать людей первым компонентом, до 15 августа — вторым. Всего прививки должны получить не менее 60% от общей численности работников перечисленных в постановлении отраслей. Исполнение этих требований контролирует правительство столицы.

Аналогичные требования ввели власти Подмосковья и некоторых других регионов.