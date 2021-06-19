Экономика

Псковичи могут представить идеи для бизнеса на международном слете

Жителей Псковской области приглашают принять участие в международном инклюзивном слете социальных предпринимателей «Территория Ритма», который пройдет со 2 по 5 сентября в Нижегородской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

На своей площадке в этом году организаторы ждут более 300 участников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Организаторы приглашают тех, у кого уже есть идея для социального бизнеса, а также тех, у кого таковой пока нет, но присутствует жгучее желание изменить свою жизнь и научиться социальному предпринимательству. Первые станут лидерами проектов, а вторые — членами их команд.

«Участников ждут насыщенные мастер-классы и выступления лучших спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России. Командообразующая атмосфера активных мечтателей, будущие тандемы и проекты под чутким руководством наставников», - добавили в пресс-службе.

На площадке слета будут действовать уникальные образовательные «Кампусы Ритма», которые создадут модельную среду и позволят участникам получить практические знания и опыт в области современного лидерства, инклюзивного командообразования, проектного и социально-предпринимательского мышления, работы с digital-технологиями, коммуникаций, менеджмента и маркетинга, а также развить у себя наиболее востребованные компетенции будущего.

По результатам работы слета лидеры и их команды, при поддержке опытных бизнес-наставников, проработают свои социально-предпринимательские проекты, лучшие из которых получат финансовые и иные формы поддержки.

В мероприятии могут принять участие молодые люди (в том числе с инвалидностью) от 18 лет и старше, проживающие на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. На площадке слета будут работать специально обученные волонтеры, организуют доступную среду, поэтому каждый участник (в том числе с инвалидностью) будет чувствовать себя комфортно и полностью настроенным на командную работу.

Для участия в слете необходимо заполнить анкету и подать заявку до 30 июля 2021 года на официальном сайте проекта.

Лидеры проектов смогут подать заявки на участие в слете до 15 июля, участники команды лидера — до 30 июля.

Участие в слете бесплатное. Представители регионов самостоятельно добираются до Нижнего Новгорода и обратно. Отбор претендентов на участие в слете будет проходить на конкурсной основе по результатам анализа заполненных анкет.

Главным организатором мероприятия выступает Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег».