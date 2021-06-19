Экономика

Аркадий Мурылев заявил о давлении таможенных органов на бизнес

Создание комфортных условий для экспортной деятельности в регионах обсудили участники IX Межрегионального совещания в Ярославле. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев также принял участие в деловой встрече. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание «Создание условий для экспортной деятельности как драйвера развития предпринимательства в регионах».

В рамках пленарного заседания бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев озвучил проблему давления таможенных органов на предпринимательское сообщество, которая уже на протяжении трех лет выявляется в ходе составления индекса административного давления Псковской области.

«Для нашего региона вопрос взаимодействия с таможенным органом особенно актуален. Псковская область - один из двух регионов России, граничащий с сразу с тремя государствами - Эстонией, Латвией и Белоруссией. На территории региона располагается более 10 таможенных постов. Многие бизнесмены ориентируют свой бизнес именно на сотрудничество с приграничными государствами. Поэтому взаимодействие псковской таможни с предпринимателями происходит на ежедневной основе», - обратил внимание Аркадий Мурылев.

Также бизнес-омбудсмен добавил, что в общем количестве проверочных мероприятий доля таможенного органа по инициированию проверочных мероприятий минимальна. Несмотря на это, общее давление весьма значительно, что, по его словам, обусловлено, в первую очередь, фискальной нагрузкой на бизнес. Общая сумма штрафов, наложенных федеральными ведомствами 2020 году, составила 95 млн 971 тыс. рублей, сумма штрафов, наложенных таможенными органами региона в 2020 году, – 73 млн 363 тыс. 250 рублей. И это, заметил Аркадий Мурылев, при условии, что фискальная нагрузка на субъекты МСП со стороны таможенных органов за последние три года снизилась почти вдвое.

«В основном таможенные органы применяют санкции статей по 5 главам КоАП: 20 глава (нарушение пропускного режима), 16 глава (нарушение таможенных правил) – самая обширная, 12 глава – ПДД (в основном перевес), 15 глава – валютный контроль и 19 глава (оформление документов, срыв пломб и т. п.). Санкции некоторых статей доходят до миллионных штрафов, которые ложатся непосредственно на плечи предпринимателей, не всегда крупных компаний», - отметил бизнес-омбудсмен.

Завершая свое выступление, он предложил обсудить возможность применения превентивной политики, насколько это возможно в рамках текущего законодательства.

Двухдневная программа совещания предусматривала проведение секций, панельных дискуссий, в ходе которых участники встречи обсудили вопросы правовых рисков экспортного бизнеса, таможенного декларирования, создания комфортных условий для экспортной деятельности, рассмотрение конкретных примеров проблемных ситуаций, возникающих при осуществлении экспортной деятельности в регионах и ряд других вопросов. Второй день программы участки IX Межрегиональном совещания провели в Ярославском муниципальном районе, где познакомились с социально-экономическим положением и предприятиями муниципального образования.