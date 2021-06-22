Экономика

Более 100 жалоб на нарушения при торгах поступило в Псковское УФАС с начала года

115 жалоб на нарушения при проведении торгов поступило в управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщила руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец 23 июня на встрече со СМИ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Их 115 жалоб 44 оказались обоснованы. «Нас это радует», - прокомментировала Ольга Милонаец. По ее словам, качество работы сотрудников в направлении закупок сегодня достаточно высокое.

За указанный период к административной ответственности привлекли 86 должностных лиц. Сумма наложенных на них штрафов составила 900 тыс. рублей.

По 223-му федеральному закону о корпоративных закупках поступило всего 9 жалоб за тот же период.