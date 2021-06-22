Экономика

Наталья Трунова стала аудитором Счетной палаты РФ

Аудиторами Счетной палаты РФ стали Наталья Трунова и Сергей Мамедов. Как сообщается на странице Счетной палаты в Facebook, по представлению президента РФ Совет Федерации утвердил их кандидатуры на должности аудиторов.

Наталья Трунова. Фото: Счетная палата / Facebook

До назначения Наталья Трунова занимала должность первого вице-президента Центра стратегических разработок, руководила направлением «пространственное развитие».

Сергей Мамедов до назначения занимал должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Совет Федерации и Государственная Дума назначают по шесть аудиторов на шесть лет по представлению главы государства.

Напомним, в 2012 году Наталья Трунова покинула пост председателя комитета Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию, который занимала с 2010 года. В то время она работала в команде губернатора Андрея Турчака, который в настоящее время является секретарем Генсовета партии «Единая Россия» и первым вице-спикером Совета Федерации. Тогда он выразил сожаление по поводу отъезда Натальи Труновой из Псковской области в связи с переходом на работу в ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области». По словам Андрея Турчака, она немало сделала для дальнейшего развития региона.