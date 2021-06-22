Экономика

Шесть материалов по картельным соглашениям находятся в работе в Псковском УФАС

Шесть материалов по картельным соглашениям находятся в работе в управлении Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области. Об этом рассказала руководитель управления Ольга Милонаец на пресс-конференции 23 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, картельные соглашения - особый вид нарушения, потому за него предусмотрена уголовная ответственность по статье 178 УК РФ, если нанесен ущерб государству. Предусматривается наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы.

«Есть регионы, где применялись эти нормы. У нас не было по этой статье дел. Тем не менее мы достаточно плотно работаем с правоохранителями, нам очень помогают УБЭП, прокуратура», - сказала Ольга Милонаец.

Достаточно «дорого стоят» штрафы по данным нарушениям - как минимум от 10 %. Для примера руководитель Псковского УФАС привела дело с оборудованием ФАПов в Великолукском районе. Факт сговора между ООО «АртСтрой - 21 век» (Великие Луки) и комитетом по здравоохранению Псковской области при проведении торгов на поставку модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 2018 и 2019 годах (дело № А52-3078/2020) подтвержден и в апелляции.

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Ольга Милонаец рассказала о вреде от картельного соглашения - это поставка оборудования с более низкими характеристиками, чем предусмотрено техзаданием, необустроенная территория возле одного из ФАПов и привозная вода в бочке.