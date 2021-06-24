Экономика

Отделение «Сколково» может появиться в Пскове

В Пскове может появиться отделение фонда «Сколково». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, вопросы его создания с представителями фонда обсудил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Во встрече приняли участие руководитель транспортного управления фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров, руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Ольга Якименко, представитель фонда «Сколково» Михаил Белов, а также заместитель главы администрации Павел Волков и председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму городской администрации Кристина Кобызь.

Александр Братчиков предложил сделать филиал «Сколково» на базе псковского бизнес-инкубатора. «Там много помещений, и по большому счету он создан для того, чтобы поддерживать инновации. Даже не столько инновации, сколько молодых предпринимателей и в целом молодых людей. Это помощь в получении авторских прав, сертификации изделий, патентов и выхода на рынок», – сказал он.

Московские гости выразили заинтересованность в создании в городе регионального отделения. «Псков – замечательный город: зеленый, ухоженный. Я здесь уже в четвертый раз и не намерен останавливаться», – поделился своими впечатлениями руководитель транспортного управления фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров. «У Пскова есть все шансы стать небольшим, но технологичным городом, в котором есть возможности для развития своего потенциала», – отметила Ольга Якименко.

Встрече с главой администрации предшествовало знакомство представителей фонда «Сколково» с фокус-группой по развитию предпринимательства, цифровизации, инноваций и технологий будущего. Мероприятие собрало предпринимательский и инновационный секторы города Пскова. Согласно плану устойчивого развития города Пскова до 2030 года, стратегическая задача - стать инновационным экоградом, в котором создаются комфортные условия для компаний, вносящих вклад в развитие цикличной экономики, цифровизации, технологий и сервисов здоровья и благополучия, а также для привлечения талантливых креативных и квалифицированных сотрудников в город.

Так, о своей деятельности в рамках встречи рассказали научно-исследовательская организация «Дельта-Т», «Псковлеспроект», научно-производственный центр «Системы безопасности и охраны» и другие. С некоторыми организациями уже на этом этапе удалось договориться о сотрудничестве. Например, в псковском «Кванториуме» будет организован цикл образовательных лекций для обучающихся там детей.

Руководитель транспортного управления фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров представил присутствующим презентацию, в которой рассказал о преимуществах участия в проекте «Сколково». Для резидентов предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, в том числе НДС, налог на прибыль и налог на имущество в размере 0%. Также ввозимое исследовательское оборудование не будет облагаться таможенными пошлинами и НДС. Кроме того, участники проекта смогут получить доступ к методологии и практикам «Сколково» и менторскую помощь, в том числе в вопросах выхода на международные рынки, получения грантов по различным программам.

В ближайшее время создадут дорожную карту по развитию инновационного кластера города Пскова с перспективами создания филиала «Сколково» на территории города.