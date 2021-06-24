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Экономика

Российские пекари предупредили о риске роста цен на хлеб

28.06.2021 07:18|ПсковКомментариев: 0

Разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза может стать причиной подорожания хлеба. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Российского союза пекарей (РСП) куратору стандарта Марине Костюченко.

Как отмечают авторы письма, в новом ГОСТе термин «хлебопекарная продукция» трактуется широко, как «продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты». Однако в Налоговом кодексе РФ такого определения нет, подчеркивают в РСП.

В союзе опасаются, что в итоге пекари могут лишиться льготного НДС в 10%. Президент РСП Алексей Лялин оценивает дополнительную финансовую нагрузку для отрасли на уровне 22,4 миллиарда рублей, что, как ожидается, и «повлияет на рост цен на хлеб»,

Такой вариант развития событий вполне реален, так как предлагаемые в проекте ГОСТа термины и определения отсутствуют в налоговом законодательстве РФ, подтверждает исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.

Теги: #Рост цен #хлеб
Источник: Псковская Лента Новостей
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