Экономика

COVID подкосил: цветочный бизнес терпит убытки

Коронавирусная инфекция, ворвавшаяся в нашу жизнь в прошлом году, нанесла удар не только по здоровью, но и по малому и среднему предпринимательству. В числе первых, кто пострадал от COVID-19, стали представители цветочного бизнеса. Напуганные люди плодят слухи вокруг малознакомой болезни. Ситуация доходит до абсурда: народ боится здороваться за руку, прикасаться к предметам и даже покупать цветы, считая их разносчиками вируса.

Псковские «цветочники», как и их коллеги из других регионов, терпят убытки. Бизнесмены пытаются по-разному стабилизировать ситуацию: одни повышают цены, сокращают ассортимент, другие — уходят в интернет-торговлю.

Фото: pixabay.com

Обрушение цен на цветочном рынке

С приходом пандемии цены на мировом цветочном рынке обрушились. Крупный поставщик — Голландия, была вынуждена уничтожать тонны букетов, растения попросту отправляли на мусорку. Известный на весь мир Королевский сад цветов Кекенхоф, закрылся и данных об открытии до сих пор нет. Массово утилизировали представителей флоры и у нас.

Российский производитель цветов составляет только 15% рынка, остальная доля импортируется из других государств. В основном, представителей зеленого царства поставляют в Россию через Республику Беларусь.

В прошлом году представители цветочного бизнеса нашей страны обращались к правительству с просьбой сократить импортные поставки. Обвал цен спровоцировал российских предпринимателей корректировать стоимость. Отчего владельцы цветочных лавок оказались на грани банкротства.

Глава национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов подчеркнул, что в период пандемии цветы стали предметом роскоши, поскольку все торжества были отменены.

Население, поддаваясь панике, усугубило ситуацию, отказавшись от дарения цветов на праздники. Люди считают, что на растениях может «сидеть» вирус, поэтому отказались покупать даже недорогие цветы.

Переход в онлайн-торговлю

Фото: elcontacto.ru

В Пскове всегда было сложно вести цветочный бизнес. Непросто конкурировать с крупными сетями, оптовыми базами, подбирать место для торгового павильона — самые прибыльные точки уже заняты. Кроме того, достаточно сложно найти профессиональных флористов и поставщиков, которые будут поставлять качественный товар — свежесрезанные цветы без вредителей.

Псковских поставщиков мало, так как выращивать цветы в местных климатических условиях непросто. Торговля своими растениями возможна лишь в летний период.

К перечисленным проблемам добавилась коронавирусная пандемия. Ограничительные меры, наложенные властью, заставили предпринимателей освоить новый вид торговли в режиме онлайн. На сайт загружают каталог цветов — людям достаточно кликнуть по понравившейся композиции и курьер доставит ее по адресу. Контакт с посторонними людьми максимально ограничен. Такая форма продажи оказалась удобной и прижилась.

Ненадолго расслабились — и третья волна

В начале 2021 года мир и наша страна немного выдохнули от проделок коронавируса. Начались послабления: стали открываться границы с другими государствами, заработали рестораны, кинотеатры, театры, развлекательные центры. Люди вышли из дома, начали отмечать значимые события и соответственно дарить цветы. Например, к восьмому марта два фермерских хозяйства Псковской области вырастили почти 300 тысяч тюльпанов разных сортов. Цветы разошлись на ура.

Однако с началом летнего периода ситуация с коронавирусом резко ухудшилась. Грянула третья волна. Не успев подняться с колен, цветочный бизнес вновь начал увядать.

Новостная лента полнится тревожными новостями об ужесточении режима, росте заболеваемости, о необходимости вакцинации. Паника вернулась и народ вновь стал «подозревать» цветы в том, что они могут переносить смертельный COVID-19. Однако причин для беспокойства нет, риск заражения от растений равен нулю.

Защитный барьер — пыльца

Фото: wallhere.com

Известный российский вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, что цветы не являются переносчиками болезни. Его слова подтвердил Михаил Лебедев — ученый, представляющий Центр молекулярной диагностики. Он пояснил, что вирус живет лишь в человеческом организме. Максимально на поверхностях он задерживается в течение трех дней. И то если речь идет о металлических и пластмассовых предметах.

Споры коронавируса не способны осесть на пыльцу цветка. Виной этому — сухость вещества. Более того, COVID-19 в принципе не может попасть в нее. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем. Чтобы подхватить болезнь, нужно контактировать с носителем не менее суток. Стать носителем вируса из-за прикосновения к поверхности можно, но такие случаи крайне редки.

Если все же боитесь заразиться от растения, соблюдайте простые меры безопасности:

обрабатывайте антисептиками корзины и коробки, в которых размещены композиции;

не ставьте букеты на стол, за которым едите;

мойте руки после получения цветочного подарка;

пользуйтесь услугой доставки цветов.

Крупные российские организации, сотрудничающие со всеми городами страны, заботятся о самочувствии своих клиентов и сводят риски заражения к минимуму.

«Русский букет», доставляющий цветы по всей России, следит за здоровьем сотрудников, дезинфицирует рабочие места, предоставляет возможность онлайн-оплаты.

Власти разрабатывают комплексные решения для поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе цветочного. Во время непростой ситуации Алексей Антипов советует производителям цветов перепрофилироваться, а продавцам заострить внимание на онлайн-торговле.

Подготовлено пресс-службой компании «Русский букет»