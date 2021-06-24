Экономика

Помехи ведению бизнеса обсудили региональные омбудсмены в Казани

Какие факторы негативно влияют на осуществление предпринимательской деятельности в субъектах Российской Федерации, обсудили бизнес-омбудсмены на конференции в Казани. Псковскую область представил уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, а также представители делового сообщества Республики Татарстан, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, общественные представители федерального бизнес-омбудсмена и региональные Уполномоченные.

Программа конференции включала в себя обсуждение «Экономики простых вещей»; расширенное заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей управления генеральной прокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу. Кроме того велась работа на двух сессиях - «Электронная коммерция: сдерживающие факторы и конкурентные преимущества. Онлайн - экспорт» и «Региональная экосистема содействия предпринимательской деятельности».

В рамках межрегиональной конференции бизнес-омбудсменов состоялось рабочее совещание по текущим вопросам, в числе которых обсуждались: