Экономика

Стоимость изготовления вывесок возросла в Пскове

Стоимость изготовления вывесок возросла в Пскове. Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев на совещании под председательством главы городской администрации Александра Братчикова 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вопрос размещения вывесок сейчас стал актуальной проблемой», - отметил он. Аркадий Мурылев напомнил, что дизайн-код был утвержден в июне 2020 года, прошел общественные слушания.

«К сожалению, фактически все предложения от предпринимательского сообщества были отменены, - продолжил он. - И в части самой информации на вывеске, по размеру шрифтов, по цвету».

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что в настоящее время наблюдается несогласованность действий. «Нужно найти рычаги, чтобы эта ситуация разрешилась», - считает он.

«Стоимость вывесок возросла, - сообщил Аркадий Мурылев. - Появился большой спрос на их изготовление». По его словам, эскиз дизайн-проекта в настоящее время стоит порядка 15 тысяч рублей, а изготовление вывески - 30 тысяч рублей.

Предприниматели также жалуются, что размер шрифта зачастую не соответствует самому зданию или магазину, где находится объект, продолжил Аркадий Мурылев.

Кроме того, появилась проблема длительного согласования самого эскиза, идет смешение понятия вывесок и рекламных конструкций. «Дизайн-код не имеет отношения к рекламным конструкциям», - заметил он.

Также бизнес-омбудсмен отметил, что после снятия вывески на фасаде необходима временная вывеска.

«Временная вывеска — это очень важно, - согласился Александр Братчиков. - Что касается цены, ее устанавливает не администрация, а сложившийся рынок».

«При демонтаже старых вывесок открываем некрасивые фасады. Эта проблема есть. В таких проблемных местах согласовываем долго. Простого решения здесь найти нельзя», - сказал заместитель главы городской администрации Павел Волков и добавил, что большая часть предпринимателей пришла согласовывать вывески в самые последний момент, что обуславливает их долгое согласование.

По его словам, над разрешением указанных Аркадием Мурылевым вопросов администрация работает в режиме еженедельных совещаний.

«Необходимо определиться с временными вывесками. Если вывеска делается полгода, должна быть какая-то временная», - сказал Александр Братчиков.

На совещании говорилось о том, что на согласовании в управлении по градостроительной деятельности администрации Пскова находятся более 150 заявок.

«Сколько в день согласовываете?» - поинтересовался Александр Братчиков у представителя управления.

«Если материал отработан, в день порядка 3-4», - ответил он.

«Необходимо согласовывать в установленные сроки», - сказал глава городской администрации.