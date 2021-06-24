Экономика

«Собственной персоной»: Стас Осовский о «Деловой России» и псковской экономике. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 2 июля. Гостем студии стал предприниматель, руководитель Псковского отделения «Деловой России» Стас Осовский.

В псковском региональном отделении «Деловой России» сменился руководитель — организацию возглавил предприниматель Стас Осовский. Кто такой Стас Осовский? Что представляет собой «Деловая Россия» сегодня? Зачем бизнесу общественные организации? В чем польза от них — посмотрим сегодня на примере «Деловой России». Что непроходимо изменить в работе «Деловой России»: нуждается ли организация в качественно новых подходах, новых принципах диалога с властью? Что ждет от власти региональное бизнес-сообщество? Поговорим и про псковскую экономику: как бизнес оценивает инвестиционный климат в регионе, сможет ли ОЭЗ «Моглино» когда-нибудь стать локомотивом региональной экономики?

На эти и другие вопросы со Стасом Осовским беседовал ведущий Константин Калиниченко.