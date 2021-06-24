Экономика

Стас Осовский: «Титан-Полимер» составит мировую конкуренцию многим заводам в сфере химической промышленности

Предприниматель, руководитель Псковского отделения «Деловой России» Стас Осовский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 2 июля поделился впечатлениями о псковском заводе «Титан-Полимер» - якорном резиденте особой экономической зоны «Моглино».

«Побывав на Титан-Полимере лично, у меня был один вопрос в голове: "Неужели это в Пскове?". Думаю, многие поняли, что я имею в виду. Потому что производство очень сильное. Там очень правильные станки, все соблюдено, все системы безопасности есть. Это что-то нереальное для нашего региона, потому что такой завод мировых стандартов может составить мировую конкуренцию многим заводам в сфере химической промышленности. Я был в шоке», - рассказал он.

Стас Осовский подчеркнул, что каждый метр на заводе «Титан-Полимер» использован с умом.

Промышленный кластер, который планирует создать «Титан-Полимер» позволит разместить до 20 производств легкой промышленности, сказал он. «Все это благодаря тому, что будет производиться у якорного резидента», - резюмировал Стас Осовский.