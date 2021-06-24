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Экономика

Банкноту в 200 рублей снабдят антисептической защитой

05.07.2021 07:29|ПсковКомментариев: 0

Сегодня банкноты Банка России изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами, то есть они защищены от бактериологической угрозы. В банкнотную бумагу на этапе ее изготовления добавляется антимикробное вещество, которое препятствует росту патогенных микроорганизмов. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев, отвечая на вопрос, планируется ли усилить антисептическую защиту бумажных денег.

Он также сообщил, что модернизированные банкноты так же, как и банкноты, находящиеся сейчас в обращении, будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами, пишет газета «Известия».

«Мы усиливаем защиту наших банкнот от воздействия вредных микроорганизмов», — подчеркнул зампред ЦБ.

Он также рассказал, что в настоящее время для банкноты номиналом 200 рублей разрабатывается технология изготовления бумаги с антимикробными свойствами.

Купюра в 200 рублей отличается от других тем, что изготовлена на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой.

В конце марта Центробанк анонсировал масштабное обновление бумажных денег. К 2025 году планируется модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на купюрах достопримечательности федеральных округов. Ожидается, что в следующем году поступят в обращение модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

Теги: #деньги
Источник: Псковская Лента Новостей
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