Экономика

Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса

Ущерб экономике России от новой коронавирусной инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил почти 1 трлн рублей. Это следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году».

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», — говорится в документе.

Только прямые затраты на лечение больных в стационарах в 2020 году составили около 183 млрд рублей, итоговые затраты на тестирование на COVID-19 — 108 млрд рублей, пишет РИА Новости.

Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 млрд рублей, поясняется в документе.

Только некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 млрд рублей.