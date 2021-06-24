Экономика

В правительстве обсуждают повышение налогов на 400 млрд рублей

В правительстве обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей ежегодно в 2022–2024 годах.

Весь комплекс включал следующие меры. Более 100 млрд рублей должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли - подразумевается усиление нагрузки в том числе на те виды сырья, которые в прошлом году не подпали под повышение НДПИ, в частности на драгметаллы. Около 90 млрд рублей сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли. Еще примерно 100 млрд обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов. В нее может войти, в частности, либо улучшение администрирования, либо введение новых сборов. Речь идет прежде всего о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках. Остальные деньги – также около 100 млрд – принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры, пишут «Ведомости».

По словам источников в правительстве, концепция была представлена в общих чертах, без конкретизации ставок или видов продукции, которая может подпасть под повышение налогов. Окончательное решение на заседании комиссии принято не было.