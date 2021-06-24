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Весь июль в Империале будут действовать скидки на творог и другие продукты «Прасковьи Молочковой»

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Экономика

Весь июль в Империале будут действовать скидки на творог и другие продукты «Прасковьи Молочковой»

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До конца июля в гипермаркете «Империал» (улица Коммунальная, 41) псковичи смогут приобрести продукцию «Прасковья Молочкова» по сниженным ценам. Акция действует на следующий ассортимент: - сыр мягкий 40% острый (упаковка 0,3 кг) - 189 рублей (прежняя стоимость 278 рублей); - йогурт 0,9% (ПЭТ-бутылка 0,33 кг, в ассортименте: персик, чернослив-злаки, клубника, вишня, лесные ягоды, классический) - 52 рубля (обычная цена 66 рублей); - бифилайф 2,5% (ПЭТ-бутылка, 0,33 кг) - 32 рубля (прежняя цена 38 рублей); - творог 5% (пакет 0,2 кг) - 62 рублей (цена до скидки 83 рубля). Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!