Экономика

Банки рекомендовали предпринимателям согласовывать необычные сделки

Банки ожидают от малого и среднего бизнеса предварительного согласования с ними нехарактерных для компаний сделок и операций. Это поможет сделать деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) более прозрачной и понятной для финансовых организаций, сообщил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

По его мнению, уведомительный характер взаимодействия с банком гораздо лучше для бизнеса, чем создание причины отказа, пишет газета «Известия». Так, если кредитная организация замечает платежи, которые не соответствуют заявленной работе клиента, она обязана запросить цель и характер переводов.

Кроме того, банки могут устанавливать и дополнительные подходы для противодействия отмыванию средств. Ранее рекомендации по согласованию необычных для МСП операций обсуждались на площадке АБР.