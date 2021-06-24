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Экономика

Фермерам разрешат реализовывать продукцию с поля

06.07.2021 07:45|ПсковКомментариев: 0

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минсельхоза разрешить фермерам открывать магазины и реализовывать продукцию на своей земле.

Законопроект наделяет крестьянские фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы полномочиями торговать произведенными товарами на своих земельных участках, отметил член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

При этом предусматривается ограничение, пишет газета «Известия». Размещение нестационарных торговых объектов запрещено на участках, относящихся к пашне, мелиоративным землям или особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям. «Иными словами поставить торговые ряды прямо на вспаханном поле будет нельзя, — пояснил эксперт. — Но рядом с пашней вполне может появиться палатка, где и будет идти торговля фермерской продукцией. Еще одно ограничение — нестационарные торговые объекты не должны нарушать почвенный слой. Но можно будет организовать торговлю в зданиях и сооружениях, уже входящих в состав фермерского хозяйства. Допустим, молоко может продаваться прямо на ферме».

В Государственную Думу законопроект внесут после рассмотрения на заседании кабмина, уточнили в пресс-службе правительства РФ.

Теги: #фермерство
Источник: Псковская Лента Новостей
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