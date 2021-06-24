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Экономика

Дорогой мой борщ

06.07.2021 15:30|ПсковКомментариев: 1

«Ты думаешь, картошка - это так просто, сварил и съел?» - вопрошает Тося Кислицына из далеких 60-х прошлого века. «Не тут-то было, ее сначала купить надо!» - ответствуют ей псковичи из своего прекрасного далека эпохи коронавируса. Цены на «борщевой» набор продуктов растут этим летом не по дням, а по часам. В овощных ларьках пенсионерки картошку уже чуть ли не поштучно покупают. Мы выяснили, что происходит с псковскими ценами, почему подорожали привычные овощи и стоит ли ждать снижения цен в наших магазинах в июле.

Фото: https://vk.com/blacklist60

Неурожайка тож

Данные Росстата свидетельствуют о том, что рост цен на плодоовощную продукцию в июне, - общероссийская тенденция. В среднем по стране за последнюю неделю первого летнего месяца стоимость корнеплодов выросла на 0,5%, в том числе на морковь – на 7,7%, картофель – на 3,4%, капусту белокочанную – на 2,8%. На «среднем» фоне сведения Псковстата за неделю с 21 по 28 июня смотрятся еще интереснее: картофель в нашем регионе подорожал на 9,1% (с 44.20 до 48.20 рублей. Справедливости ради отметим, что картофель в магазинах Пскова можно найти даже по 80 рублей), морковь - на 10% (с 60.79 до 66.88 рублей), капуста - на 6% (с 41,39 до 43,87 рублей). 

Вопрос скачка цен оказался настолько острым и ощутимым, что прозвучал он даже на состоявшейся недавно «прямой линии» с президентом. Отвечая на вопросы, Владимир Путин связал рост стоимости продуктов питания в России с максимальными индексами на продовольствие во всем мире. Также глава государства отметил нехватку некоторых позиций по овощам и фруктам, которые приходится импортировать.

Сходную позицию озвучивают и многие федеральные эксперты. Они напоминают, что из-за плохих погодных условий 2020 год стал неурожайным для отечественного картофеля. Что касается моркови, то в прошлом году посевные площади промышленного производства по этому продукту сократились на 13,3% по сравнению с 2019 г. и урожай упал на 11,3% (по данным АБ-Центра, на которые ссылаются СМИ). Нельзя не учитывать и рост логистических издержек, которые, естественно, производитель заложил в стоимость товара.

Говоря о причинах роста цен, псковские сельхозпроизводители ссылаются на сезонное отсутствие продукции. Мол, прошлогодние урожаи проданы, надо подождать, пока уродится свежая картошка и морковка - тогда рынок насытится, и цены откатятся.

А отец барыга

Логика ясна: неурожай, в августе валом пойдет местная овощная продукция. Однако если сравнить уровень роста цен с 2018 по 2021 год, выясняется, что нынешний рост иначе как беспрецедентным и не назовешь.

Фото: https://vk.com/blacklist60

Вот, например, данные Псковстата за неделю с 19 по 25 июня 2018 года. Картофель подорожал на 2,9%, капуста на 1,6%, морковь - на 2,2%. Поностальгируем заодно по ценам: с учетом повышения борщевые корнеплоды стоили 31,28 рублей, 36,23 рубля и 36,09 рублей за кило соответственно. Это при том, что 2017 год стал неурожайным в России. Собственно, именно с этим годом сравнивают недород 2020 года.

В следующем, 2019 году за неделю с 18 по 24 июня ощутимый рост показал картофель: его ценник вырос на 6,9%. Зато капуста подешевела (!) на 2,8%. Морковь «подросла» всего на 1,4%.

В ковидном 2020 году за неделю с 22 по 29 июня уровень роста и вовсе был мизерным: заметнее всего подорожала морковь (на 2,8%), картофель показал минимум в 0,3%, капуста - снова в минусе: ее ценник упал на 1,8%. Это все официальные цифры, они есть в публикациях Псковстата.

«Думаю, все дело в жадности сетей, - делится с нами своими соображениями псковский экс-предприниматель, который еще пару лет назад работал с местными торговыми точками. - Я понимаю частников, которые поднимают цены на прошлогоднюю морковь исходя из соображений, что спрос рождает предложение. Ее нет на рынке, значит, ее купят. Иное дело - сетевики. У них объемы гигантские. По идее, у них как раз и есть коридор для того, чтобы демпинговать. Но они прекрасно понимают: не у каждого рядом с домом есть рынок, где можно купить качественное свое. Значит, люди пойдут в магазин рядом с домом, а там ценник - 80 рублей за морковку, как за бананы. Вообще при чем здесь неурожай? С каких пор в наших сетях начали продавать псковские овощи?».

К слову, в мае эта же точка зрения была озвучена на государственном уровне. Правда, менее эмоционально. Премьер Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, сказал буквально следующее: «Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

Сетевые игры

Сетевики с такими оценками не согласны. Еще в марте в интервью РБК гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин связал рост цен на продукты не со спекулятивными, а с чисто экономическими факторами. «Никто не хочет на самом деле поднимать без необходимости цены. Все понимают, что, повышая цену, ты рискуешь и подрываешь свою конкурентоспособность: у людей денег немного, и они их очень аккуратно расходуют», — объяснил Сорокин.

Директор псковского гипермаркета «Империал» Николай Рассадин также настаивает: дело - не в сетях. «Есть производитель, который устанавливает цену. Есть оптовик, который на эту цену накручивает свою маржу. И есть сеть, которая тоже на эту цену «накручивает маржу», но, как правило, у сетевиков есть стабильная годовая наценка на определенные группы товаров, - объясняет он. - У нас наценки закладываются с 1 января, подписывается приказ, и никто не может его волюнтаристски поменять». По словам Николая Рассадина, сеть регулярно проверяет УФАС, и нареканий в их адрес не возникает.

По мнению директора «Империала», рост цен - это результат целого комплекса причин, среди которых одна из важнейших - стоимость энергоресурсов. «Пока у нас электричество, вода, газ, бензин будут в монополии, мы никогда не угонимся за их ценами, - рассуждает наш собеседник. - Экономика начинается с энергоресурсов. Пока мы там не наведем порядок, пока мы наше достояние будем нашим же гражданам продавать в два раза дороже, чем мы его продаем нашим партнерам за границу, никогда ничего не отрегулируется».

С позицией Николая Рассадина в целом согласен и президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, который также увязывает рост цен на продукты с увеличением издержек бизнеса, общей инфляцией и обесцениванием денег. «Возросли расходы на все: дорожает топливо, металл, древесина, химия... - поясняет он. - Не может быть так, что все вокруг растет, а продукты питания, как основной и востребованный товар, остается на прежнем уровне. Это взаимосвязанные процессы».

Назад в будущее

Что же будет дальше? Этот естественный вопрос волнует всех, начиная от представителей бизнес-сообщества заканчивая бабушками в магазине, считающими копейки в кошельке. Эксперты предлагают несколько стратегически важных способов корректировать ситуацию с ростом цен на продукты. Спойлер: это не вариант из серии «сахар по 45, масло по 110».

Фото: https://gazetahimik.ru

Как считает Николай Рассадин, попытки установить предельные цены, предпринятые государством, лишь усугубляют дефицит, который, как известно, ведет к удорожанию востребованного продукта. Такие меры, как минимум, двусмысленны. «Хотите государственную модель, плановую экономику? Сделайте, только тогда не говорите, что у вас рыночная экономика, - говорит директор «Империала». - Давайте жить как в СССР, если так легче и проще. Верните страну в план - и будет на полке один сорт колбасы, один сорт масла, один сорт гречки, зато по 45 рублей». Рынок предполагает прямо противоположное: альтернативу, конкуренцию, наличие которой как раз и влияет на цену и качество.

Владимир Зубов считает, что на государственном уровне должны быть выработаны сдерживающие факторы управления инфляцией, а также меры по стимулированию сельхозпроизводителей.

«Во всех странах аграрный сектор дотируется, так как это элемент национальной продовольственной безопасности, - подчеркивает президент Торгово-промышленной палаты. - Нужно продолжать прежнюю политику субсидирования тех, кто реально вкладывает их в развитие сельского хозяйства, а не в эфемерные программы, которые не подтверждаются реальными результатами».

Необходимо также проанализировать потребности современного россиянина в том или ином объеме продукции и, исходя из этого, сокращать или увеличивать посевные площади. «В свое время не посадили, сколько нужно, не простимулировали, не просчитали необходимый объем, - предполагает Владимир Анатольевич. - Если чего-то не хватает, а спрос есть, то цена растет. Было бы всего вдоволь с переизбытком, цена бы падала».

Еще один важный аспект сохранения стабильности - возрождение селекционной работы в Псковской области, которая потеряла свои позиции. Не менее важно решить и вопросы, связанные с хранением плодо-овощной продукции, произведенной местными фермерами и агрохозяйствами.

Что касается конкретной поддержки потребителей, пострадавших в сложившейся ситуации, то здесь необходимо продумать адресную помощь малоимущим слоям населения, уверен Владимир Зубов.

Если исходить из данных Псковстата за предыдущие годы, цены на «борщевой набор» в регионе начинали снижаться во второй половине июля. Так, в 2020-м картофель и капуста подешевели в период с 14 по 20 июля. На доли процента снижение ценников фиксировалось в этот же период, с 16 по 22 июля, и в 2019 году. Вероятно, следующие две недели станут прекрасным показателем того, какой борщ ждет нас во второй половине этого года.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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