Экономика

Минфин запланировал профицит бюджета на 2022 год

Федеральный бюджет будет исполнен с профицитом в размере 353 млрд рублей в 2022 году. Это следует из проекта его основных характеристик, подготовленного Минфином. При этом в действующем законе о бюджете на этот период заложен дефицит в 1,25 трлн.

Такая динамика станет возможной благодаря увеличению поступлений, которые вырастут на 2 трлн относительно заложенного в закон о бюджете уровня (с 20,6 трлн до 22,6). Впрочем, расходы тоже планируется нарастить, но в меньшем объеме, — с 21,8 трлн до 22,3 трлн рублей, пишет газета «Известия».

В 2023 году тоже ожидаются изменения: отрицательное сальдо сохранится, но будет меньше запланированного — 207 млрд против 1,4 трлн рублей. Расходы в этот период достигнут 24 трлн, а доходы — 23,8 трлн рублей. А в 2024 году превышение трат над поступлениями окажется несколько больше и составит 304 млрд рублей, следует из документа. Расходы прогнозируются в размере 25,3 трлн, а доходы — 25 трлн рублей.

В Минэке заявили, что на фоне восстановления экономики будут улучшены прогнозные макроэкономические показатели, это и станет базой для повышения оценки доходов бюджета в дальнейшем.