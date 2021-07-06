Экономика

В Псковском бизнес-инкубаторе начнут предоставлять помещения самозанятым

В Псковском бизнес-инкубаторе начнут предоставлять помещения самозанятым. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил директор учреждения Владимир Кротов.

«В нашем бизнес-инкубаторе площадью порядка 519 квадратных метров мы сдаем помещения 12 резидентам. Недавно был конкурс, скоро к нам присоединится еще один предприниматель. Остается еще три кабинета примерно по 30 квадратных метров», - рассказал Владимир Кротов.

При этом он отметил, что на последней сессии Псковской городской Думы было принято решение, согласно которому Псковский бизнес-инкубатор сможет предоставлять в аренду помещения не только предпринимателям, но и физическим лицам, которые применяют налог на профессиональный доход, то есть самозанятым.

В настоящий момент у нас уже переработана конкурсная документация, мы ждем, когда к нам это решение придет, после чего мы объявим конкурс на три пустующих помещения, которые есть сейчас в нашем распоряжении», - рассказал директор Псковского бизнес-инкубатора.