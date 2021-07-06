Экономика

В Псковском бизнес-инкубаторе действует услуга аренды рабочего места

Свободные от аренды помещения МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» не пустуют, их можно арендовать под коворкинг. Об этом рассказал директор учреждения Владимир Кротов 7 июля на пресс-конференции.

«У нас есть услуга аренды помещений. Мы предоставляем услуги аренды по часовому или суточному графику, кому как удобно, с предоставлением оргтехники», - сообщил Владимир Кротов

Коворкинг-услуги оказываются с 09.00 до 20.00. Оборудование включает в себя персональный компьютер и рабочее место: стол письменный, кресло, доступ к интернету.