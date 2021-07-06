Экономика

Более 9 миллиардов рублей поступило в бюджет Псковской области за полгода

Более 9 миллиардов рублей поступило от региональных налогоплательщиков в бюджет Псковской области за прошедшие 6 месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

С января по июнь 2021 года в консолидированный бюджет Российской Федерации УФНС России по Псковской области поступило 11,9 миллиардов рублей налогов и сборов, что больше чем за аналогичный период прошлого года на 2,1 миллиарда рублей. Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 2,7 миллиарда рублей.

За этот же период времени налогоплательщики, администрируемые налоговыми органами региона, пополнили консолидированный бюджет Псковской области на 9,2 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда – это доходы местных бюджетов.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 1 полугодие 2021 года на 52,7% (4,9 миллиарда рублей) обеспечено за счет поступления НДФЛ, на 22,1% (2,1 миллиарда рублей) налога на прибыль организаций, на 12,9% за счет налогов со специальными налоговыми режимами (1,2 миллиарда рублей) и на 11,8% (1,1 миллиарда рублей) – имущественных налогов, отметили в УФНС.

Кроме того, с начала 2021 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали более 7,9 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что почти на 692 миллиона рублей больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года.

По итогам января - июня налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений страховых взносов, а также налогов и сборов в бюджеты всех уровней, добавили в УФНС.