Экономика

Себестоимость молока может увеличиться из-за жары

Аномально жаркая и засушливая погода в ряде регионов привела к снижению заготовки кормов для животноводов на 15%. В Минсельхозе намерены решать проблему перераспределением сырья между субъектами РФ. Но животноводы уже готовятся к увеличению расходов на корма, что грозит в том числе ростом себестоимости молока более чем на 18%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Проблема с заготовкой кормов для животноводов обсуждалась на заседании оперативного штаба в Минсельхозе 7 июля. По данным директора департамента животноводства и племенного дела Дмитрия Бутусова, на 5 июля заготовлено 4,64 млн тонн кормов — на 15% меньше, чем годом ранее. Объем переходящих остатков — 5,4 млн тонн, но это не превышает 15–17% от годового потребления, добавил он. Всего для животноводов необходимо более 31 млн тонн кормов, так что сейчас обеспеченность находится на уровне 15%.

«Это, конечно, у нас вызывает определенную тревогу и опасение»,— отметил на совещании Бутусов. Директор департамента растениеводства Роман Некрасов в ходе заседания оперштаба указал, что необходимо обратить внимание на ситуацию, чтобы не допустить сокращения поголовья.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов подтвердил, что в ряде регионов есть сложности с заготовкой кормов в связи с установившимся жарким летом. В Минсельхозе также объяснили отставание от графика неблагоприятными погодными условиями, добавив, что в нескольких субъектах РФ по этой причине уже введен режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о Забайкальском и Хабаровском краях, республиках Татарстан, Башкортостан и Крым, Амурской, Омской и Оренбургской областях. Дмитрий Бутусов на совещании сообщил, что аналогичные меры планируются в Пермском крае и Челябинской области.

«У нас было крайне мало влаги осенью, тем не менее ситуация выправляется», - сказал о работе АПК глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Крупный производитель молока и сыра ГК «Кабош» из-за сложных погодных условий начала посевную на три недели позже запланированного срока. Сейчас в холдинге фиксируют отставание от графика заготовки кормов. Аномально жаркая погода в конце июня — начале июля будет способствовать снижению урожайности кормовых культур в среднем на 14%, ожидают в «Кабош». В «Экониве» говорят, что не смогли вовремя выйти в поле из-за затяжной холодной весны, поэтому отставание в работах затянулось на две недели. Но сейчас ситуация выровнялась, заверил представитель компании.

Заместитель гендиректора «Дамате» Андрей Григоращенко говорит, что в Тюменской области, где расположен молочный комплекс группы, урожайность сократилась на 40–50%. По его словам, ситуация грозит ростом затрат на корма. В кировском агрохолдинге «Дороничи» также говорят о снижении урожайности на 30% из-за жаркой погоды и отсутствия дождей. В «Агрокомплексе» имени Н. И. Ткачева уверяют, что работы идут в соответствии с планами. ГК «Заречное» о проблемах с заготовкой кормов неизвестно, представитель АПХ «Мираторг» на вопросы не ответил.

В Минсельхозе пока рекомендовали органам управления АПК регионов провести инвентаризацию на уровне хозяйств, чтобы оценить возможности заготовки. Рассматриваются и варианты перераспределения кормов между регионами, добавил представитель министерства. Но это потенциально увеличит плечо доставки, что может привести к дополнительному удорожанию грубых и сочных кормов, предупреждает Артем Белов. По его словам, повышение цен на традиционно более дешевую часть рациона может спровоцировать дополнительный рост себестоимости молока, которая за последний год уже увеличилась на 16–18% из-за удорожания белковых кормов, премиксов и пр. Представитель «Дороничей» подтверждает, что из-за потери качества заготавливаемых кормов холдинг будет вынужден больше покупать белковых ингредиентов, увеличив стоимость производимого молока.

По словам Андрея Григоращенко, некоторые животноводы уже сокращают поголовье из-за сложной ситуации.

Он считает, что выходом могло бы быть субсидирование части расходов на приобретение кормов или дотации на закупку высокобелковых и концентрированных рационов. Артем Белов добавляет, что сейчас необходимо отслеживать ситуацию и адресно оказывать помощь каждому конкретному региону, столкнувшемуся с трудностями. В Минсельхозе заявили, что не ожидают сокращения поголовья сельскохозяйственных животных, а также значительного удорожания кормов в этом году.